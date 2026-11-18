Amedeo Modigliani (1884–1920) znany jest przede wszystkim jako malarz i oryginalny przedstawiciel ekspresjonizmu. Jednocześnie niewiele osób wie o jego twórczości rzeźbiarskiej. Jedna z rzeźb artysty stała się przedmiotem zaciętej licytacji na aukcji Phillips w Nowym Jorku, gdzie została sprzedana za 44,6 mln dolarów.



Za głowę z wapienia, którą stworzył ten znany włoski artysta, nowy właściciel zapłacił oszałamiającą kwotę 44,6 mln dolarów (ponad 2 mld hrywien).

„Prawie 90% oferowanych dzieł nigdy wcześniej nie było wystawionych na [dzisiejszej] aukcji, wiele z nich pochodziło z prestiżowych prywatnych kolekcji, gdzie były przechowywane przez dziesięciolecia. Wyniki dzisiejszego wieczoru to mocne przypomnienie, że naprawdę wyjątkowe dzieła nadal wywołują ogromną rywalizację na rynku” – powiedział Robert Manley, dyrektor domu aukcyjnego Phillips oraz kierownik działu sztuki nowoczesnej i współczesnej.

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Dzieło to, datowane na lata 1911–1912, jest jedną z zaledwie 28 rzeźb artysty i stanowi część większej serii wapiennych głów, z których każda nosi tytuł „Tête”. Tym razem jednak rekord dotyczący rzeźby Modiglianiego nie został pobity, ponieważ w 2014 roku na aukcji w Nowym Jorku jedna z rzeźb została sprzedana anonimowemu kolekcjonerowi za 70,7 mln dolarów (ponad 3,815 mld hrywien).

Obecnie najdroższym obrazem Amadeo Modiglianiego jest płótno „Nu couché” z 1918 roku, za które zapłacono 170,4 mln dolarów (7,67 mld hrywien). Obecnie obraz ten zajmuje szóste miejsce pod względem wartości w historii aukcji.

Informację tę podaje The Art Newspaper.

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