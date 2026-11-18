Hollywoodzki aktor Brad Pitt wraz ze swoją 33-letnią partnerką, projektantką biżuterii Ines de Ramon, wziął udział w premierze filmu „Kolejne niepowodzenia Cliffa Buta” w Los Angeles.

Na czerwony dywan 62-letni aktor wybrał ciemnoniebieski sweter z dzianiny, płaszcz, cienki złoty łańcuszek oraz masywne okulary w złotych oprawkach. Ines de Ramon pojawiła się na imprezie w sukience w kolorze mlecznym z wycięciami w talii. Na zdjęciach i filmach z wydarzenia para trzymała się za ręce i pozowała fotografom.

Po raz pierwszy o związku aktora i projektantki dowiedziano się w listopadzie 2022 roku, kiedy razem odwiedzili koncert muzyka Bono. Pomimo regularnych plotek w mediach o możliwych zaręczynach pary, na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat przygotowań do ślubu.

Źródło: hollywoodreporter.

Hollywoodzki aktor Brad Pitt i jego partnerka Inés de Ramón ponownie przyciągnęli uwagę paparazzi podczas pobytu w Hiszpanii. Parę zauważono razem w pobliżu hotelu w ramach 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastiánie.

Zdjęcie: Brad Pitt w stroju kamuflażowym rozpoczął trasę promocyjną nowego filmu.

21-letnia córka Brada Pitta oficjalnie zrzekła się jego nazwiska.

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