阿马代奥·莫迪利亚尼（1884–1920）首先以画家和表现主义的独特代表而闻名。 然而，鲜有人知晓他的雕塑作品。这位艺术家的其中一件雕塑在纽约菲利普斯拍卖行引发了激烈竞拍，最终以4460万美元成交。

这位著名意大利艺术家创作的石灰岩头像，新主人支付了

高达4460万美元（超过20亿格里夫纳）的天价。

“本次拍卖会上近90%的拍品此前从未面市，其中许多来自享有盛誉的私人收藏，并在其中珍藏了数十年。 今晚的拍卖结果有力地提醒我们，真正杰出的作品仍在市场上引发激烈的竞拍热潮，”菲利普斯拍卖行总裁兼现代与当代艺术部主管罗伯特·曼利表示。

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这件创作于1911至1912年的作品是该艺术家仅存的28件雕塑之一，属于一系列石灰岩头像作品，每件均名为《Tête》。 不过，此次莫迪利亚尼雕塑的拍卖纪录并未被打破， 因为早在2014年，在纽约的一场拍卖会上，其中一尊雕塑曾以7070万美元（超过38.15亿格里夫纳）的价格被一位匿名收藏家拍得。

目前，阿马代奥·莫迪利亚尼最昂贵的画作是1918年的《Nu couché》，成交价为1.704亿美元（76.7亿格里夫纳）。该画作目前在拍卖史上排名第六。

据《艺术报》报道。

利沃夫市中心竖立了一座造型独特的木制人头雕塑，在网络上引发了热议。

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