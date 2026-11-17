乌克兰军事动作片《杀戮之屋》促使至少20人应征入伍。

乌克兰人道主义政策副总理兼文化部长塔蒂亚娜·别列日纳在基辅举行的欧洲商业协会活动中发表了这一声明。

据她介绍，该片虽获得部分国家资助，但预算的大部分由企业及合作伙伴提供。贝雷日纳还呼吁企业家们更积极地支持乌克兰电影和当代文化内容。

由导演柳博米尔·列维茨基执导的该片已于2026年4月首映。

因在电影《杀戮屋》中饰演角色而闻名的乌克兰演员丹尼斯·卡普斯汀已加入乌克兰武装部队。 目前，这位演员担任重型轰炸无人机操作员，利用这些无人机对俄罗斯占领军的阵地实施打击，并为乌克兰步兵提供必要的装备。

由柳博米尔·列维茨基执导的乌克兰动作惊悚片《杀戮之屋》继续取得票房佳绩。 该片目前已斩获4300万格里夫纳票房，观影人次超过22.2万。这是近年来乌克兰故事片中表现最出色的作品之一。

才华横溢的乌克兰导演柳博米尔·列维茨基近日发布了其新片——紧张刺激的动作惊悚片《KILL HOUSE》的首支预告片，他决定放弃该片的国家资助， 尽管该片在第19届国家电影局竞赛中摘得桂冠。这一大胆之举，在当前需要所有资源齐心协力争取共同胜利的时刻，为自觉支持国家树立了典范。

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