Ukraiński film akcji o tematyce wojskowej „Killhouse” przyczynił się do mobilizacji do wojska co najmniej 20 osób.

Oświadczyła to wicepremier ds. polityki humanitarnej i minister kultury Tetiana Bereżna podczas wydarzenia zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu w Kijowie.

Jak powiedziała, film otrzymał częściowe dofinansowanie państwowe, jednak większą część budżetu zapewniły przedsiębiorstwa i partnerzy. Bereżna wezwała również przedsiębiorców do aktywniejszego wspierania ukraińskiej kinematografii i współczesnych treści kulturalnych.

Premiera filmu w reżyserii Lubomira Lewickiego odbyła się w kwietniu 2026 roku.

Ukraiński aktor Denys Kapustin, znany z roli w filmie „Killhouse”, wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie artysta pełni służbę jako operator ciężkich dronów bombowych, za pomocą których zadaje ciosy pozycjom rosyjskich okupantów i dostarcza ukraińskim żołnierzom niezbędny sprzęt.

Ukraiński thriller akcji „Killhouse” w reżyserii Lubomira Lewyckiego nadal odnosi sukcesy w kinach. Film zarobił już 43 mln hrywien, a obejrzało go ponad 222 tysiące widzów. To jeden z najlepszych wyników wśród ukraińskich filmów fabularnych ostatnich lat.

Utalentowany ukraiński reżyser Lubomir Lewicki, który niedawno zaprezentował pierwszy zwiastun swojego nowego, trzymającego w napięciu thrillera akcji „KILLHOUSE”, podjął decyzję o rezygnacji z państwowego finansowania filmu, pomimo zwycięstwa w 19. konkursie Derzhkino. Ten odważny krok stał się przykładem świadomego wsparcia kraju w czasie, gdy każdy zasób powinien służyć wspólnemu zwycięstwu.

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