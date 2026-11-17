Украинский военный боевик «Киллхаус» способствовал призыву в армию как минимум 20 человек.

Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная во время мероприятия Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.

По её словам, картина получила частичное государственное финансирование, однако большую часть бюджета обеспечили бизнес и партнёры. Бережная также призвала предпринимателей активнее поддерживать украинское кино и современный культурный контент.

Премьера фильма режиссера Любомира Левицкого состоялась в апреле 2026 года.

Украинский актер Денис Капустин, известный по роли в фильме «Киллхаус», вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас артист служит оператором тяжёлых дронов-бомбардировщиков, с помощью которых наносит удары по позициям российских оккупантов и обеспечивает украинских пехотинцев необходимым снаряжением.

Украинский экшн-триллер «Киллхаус» режиссера Любомира Левицкого продолжает успешный прокат. Картина уже собрала 43 млн грн, а её посмотрели более 222 тысяч зрителей. Это один из лучших результатов среди украинских художественных фильмов последних лет.

Талантливый украинский режиссёр Любомир Левицкий, недавно представивший первый тизер своего нового напряжённого экшн-триллера «КИЛЛХАУС», принял решение отказаться от государственного финансирования картины, несмотря на победу в 19-м конкурсе Госкино. Этот смелый шаг стал примером сознательной поддержки страны в то время, когда каждый ресурс должен работать на общую победу.

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