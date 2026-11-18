Амадео Модильяни (1884–1920) известен прежде всего как художник и самобытный представитель экспрессионизма. В то же время мало кто знает о его скульптурных работах. Одна из скульптур художника стала предметом ожесточенных торгов на аукционе Phillips в Нью-Йорке, где ее продали за $44,6 млн.



За голову из известняка, созданную известным итальянцем, новый владелец заплатил баснословную сумму в $44,6 млн (более 2 млрд грн).

«Почти 90% выставленных на продажу произведений никогда ранее не выставлялись на [сегодняшнем] аукционе, многие из них происходили из престижных частных коллекций, где хранились десятилетиями. Результаты сегодняшнего вечера — яркое напоминание о том, что поистине исключительные работы продолжают вызывать острую конкуренцию на рынке», — сказал глава аукционного дома Phillips и руководитель отдела модернистского и современного искусства Роберт Менли.

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Эта работа, датируемая 1911–1912 годами, является одной из всего лишь 28 скульптур художника и частью более обширной серии известняковых голов, каждая из которых называется «Tête». Однако на этот раз рекорд по статуям Модильяни не был побит, ведь в 2014 году на аукционе в Нью-Йорке одна из скульптур была продана анонимному коллекционеру за $70,7 млн (более 3,815 млрд гривен).

На данный момент самой дорогой картиной Амадео Модильяни является полотно «Nu couché» 1918 года, за которое было уплачено $170,4 млн (7,67 млрд грн). В настоящее время эта картина занимает шестое место по стоимости в истории аукционных торгов.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

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