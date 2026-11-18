Виктория Зварич, известная как Виточка, которая боролась за сердце актёра Тараса Цимбалюка в шоу «Холостяк-14», объявила о помолвке.

18 ноября девушка опубликовала романтические фото с предложения руки и сердца на природе и показала обручальное кольцо.

Её избранником стал военный, лицо которого она пока не раскрывает.

Когда пара планирует свадьбу и сколько времени они вместе — пока неизвестно.

Ранее главный герой 15-го сезона шоу «Холостяк», баскетболист Вячеслав Кравцов, публично поддержал бывшую участницу проекта Анну Мишак после появления в сети информации о её прошлом. Блогер Богдан Беспалов выяснил, что 32-летняя женщина ранее создавала контент для взрослых.

Украинский блогер Богдан Беспалов назвал имена участниц, которые, по его информации, дойдут до финала 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» в 2026 году. Он также рассказал, кто якобы станет победительницей проекта с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Модель Екатерина Лозовицкая сообщила о беременности в Instagram, опубликовав черно-белые фотографии с заметно округлившимся животиком.

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