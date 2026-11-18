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Вікторія Зварич, відома як Віточка, яка боролася за серце актора Тараса Цимбалюка в шоу «Холостяк-14», оголосила про заручини.

18 листопада дівчина опублікувала романтичні фото з освідчення на природі та показала обручку.

Її обранцем став військовий, обличчя якого вона поки не розкриває.

Коли пара планує весілля та скільки часу вони разом — наразі невідомо.

Раніше головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк», баскетболіст В'ячеслав Кравцов, публічно підтримав колишню учасницю проєкту Анну Мишак після появи в мережі інформації про її минуле. Блогер Богдан Беспалов з'ясував, що 32-річна жінка раніше створювала контент для дорослих.

Український блогер Богдан Беспалов назвав імена учасниць, які, за його інформацією, дійдуть до фіналу 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» у 2026 році. Він також розповів, хто нібито стане переможницею проєкту з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Модель Катерина Лозовицька повідомила про вагітність в Instagram, опублікувавши чорно-білі світлини з помітно округлим животиком.

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