Рідкісну скульптуру Амадео Модільяні продали на аукціоні за понад $44 млн
Амадео Модільяні (1884–1920) відомий передусім як художник та оригінальний представник експресіонізму. Водночас мало хто знає про його скульптурні роботи. Одна зі скульптур митця стала предметом запеклих торгів на аукціоні Phillips у Нью-Йорку, де її продали за $44,6 млн.
За голову з вапняка, яку створив відомий італієць, новий власник заплатив шалену суму в $44,6 млн (понад 2 млрд грн).
"Майже 90% запропонованих творів ніколи раніше не продавалися на [сьогоднішньому] аукціоні, багато з них походили з почесних приватних колекцій, де вони зберігалися десятиліттями. Результати сьогоднішнього вечора — потужне нагадування про те, що справді виняткові роботи продовжують надихати надзвичайну конкуренцію на ринку", — сказав очільник аукційного дому Phillips і керівник модерного та сучасного мистецтва Роберт Менлі.
Ця робота, що датується 1911–1912 роками, є однією з лише 28 скульптур художника та частиною більшої серії вапнякових голів, кожна з яких називається Tête. Однак цього разу рекорд на статуї Модільяні не був подоланий, адже в 2014-му на аукціоні в Нью-Йорку одна із скультуп була продана анонімному колекціонеру за $70,7 млн доларів (понад 3,815 млрд гривень).
Наразі найдорожча картина Амадео Модіяльні — це полотно "Nu couché" 1918 року, за яку віддали $170,4 млн (7,67 млрд грн). Наразі ця картина є шостою за вартістю в історії аукційних торгів.
Про це повідомляє The Art Newspaper.
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