0:00 / 0:00

Амадео Модільяні (1884–1920) відомий передусім як художник та оригінальний представник експресіонізму. Водночас мало хто знає про його скульптурні роботи. Одна зі скульптур митця стала предметом запеклих торгів на аукціоні Phillips у Нью-Йорку, де її продали за $44,6 млн.



За голову з вапняка, яку створив відомий італієць, новий власник заплатив шалену суму в $44,6 млн (понад 2 млрд грн).

"Майже 90% запропонованих творів ніколи раніше не продавалися на [сьогоднішньому] аукціоні, багато з них походили з почесних приватних колекцій, де вони зберігалися десятиліттями. Результати сьогоднішнього вечора — потужне нагадування про те, що справді виняткові роботи продовжують надихати надзвичайну конкуренцію на ринку", — сказав очільник аукційного дому Phillips і керівник модерного та сучасного мистецтва Роберт Менлі.

undefined

Ця робота, що датується 1911–1912 роками, є однією з лише 28 скульптур художника та частиною більшої серії вапнякових голів, кожна з яких називається Tête. Однак цього разу рекорд на статуї Модільяні не був подоланий, адже в 2014-му на аукціоні в Нью-Йорку одна із скультуп була продана анонімному колекціонеру за $70,7 млн доларів (понад 3,815 млрд гривень).

Наразі найдорожча картина Амадео Модіяльні — це полотно "Nu couché" 1918 року, за яку віддали $170,4 млн (7,67 млрд грн). Наразі ця картина є шостою за вартістю в історії аукційних торгів.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

У центрі Львова встановили незвичну скульптуру дерев’яної голови, яка викликала суперечки в мережі.

Читай нас у