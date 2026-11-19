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30-річна британська акторка Флоренс П’ю обурилася припущеннями в мережі, що вона зробила пластичні операції та використовувала препарат «Оземпік» для схуднення.

Обговорення її зовнішності активізувалося після появи нових фото зірки. Акторка пояснила, що зміни обличчя пов’язані зі звичайними віковими процесами, а не косметичними втручаннями.

П’ю заявила, що ніколи не приймала «Оземпік» і не робила пластичних операцій. За її словами, протягом останнього часу вона почала більше відпочивати, регулярно харчуватися та тренуватися.

Акторка розповіла, що за цей період втратила лише близько 0,9 кг, адже основною метою занять було нарощування м’язів. Тепер вона може підтягнутися шість разів і підняти 110 кг.

П’ю також закликала людей бути добрішими до інших і не робити висновків про зовнішність за фотографіями.

Джерело: People.

Акторка Флоренс П’ю з’явилася на церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі 17 листопада, після чого її зовнішність активно обговорюють у соцмережах.

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