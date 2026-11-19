30岁的英国女演员弗洛伦斯·皮尤对网络上关于她做过整容手术并使用“奥兹匹克”减肥药的猜测表示愤慨。

随着这位明星新照片的曝光，关于她外貌的讨论愈演愈烈。这位女演员解释说，面部变化是正常的衰老过程，而非整形手术所致。

皮尤表示，她从未服用过“奥兹匹克”，也从未做过整容手术。据她介绍，最近她开始增加休息时间，并保持规律的饮食和锻炼。

这位女演员透露，在此期间她仅减重约0.9公斤，因为锻炼的主要目的是增肌。现在她可以连续做6个引体向上，并能举起110公斤的重量。

皮尤还呼吁大家对他人更友善，不要仅凭照片就对他人外貌妄下结论。

来源：《People》杂志。

11月17日，女演员弗洛伦斯·皮尤现身洛杉矶举行的州长奖颁奖典礼，此后她的外貌在社交媒体上引发了热烈讨论。

科幻电影《沙丘：第三部》（Dune: Part Three）——这部改编自弗兰克·赫伯特小说的电影续作——的乌克兰版最终预告片已发布。 该片计划于2026年12月17日在乌克兰首映。

华纳兄弟影业发布了科幻电影《沙丘：第三部》的首支完整预告片，该片将作为导演丹尼·维尔诺夫执导的三部曲的终章。该片将于12月17日在乌克兰上映。

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