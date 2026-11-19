这部拍摄于60多年前的影片，以4K UHD格式和蓝光光盘形式发行，并配有全新的英文字幕。美国导演马丁·斯科塞斯为该特别版录制了导言。

该片的修复工作由马丁·斯科塞斯创立的电影基金会（The Film Foundation）旗下的世界电影项目（World Cinema Project）参与完成。该项目致力于保存和修复世界电影史上的杰作。

该特别版不仅收录了修复版影片，还包含关于影片制作过程及谢尔盖·帕拉杰诺夫艺术成就的额外资料。

特别是，观众有机会观看饰演女主角的拉里萨·卡多奇尼科娃的访谈，收听历史学家约书亚·弗斯特的音频评论，并阅读影评人卡门·格雷的随笔。

此外，该收藏版还收录了导演阿里·哈姆拉耶夫于2025年创作的纪录片《帕拉杰诺夫的紫丁香之风》，以及2026年的短片《Shadowsur》。

影片讲述了伊万·帕利伊丘克与玛丽奇卡·古滕纽克这对恋人的悲剧爱情故事，他们分别来自两户长期敌对的胡茨尔家庭。 由于情节相似，这个故事常被比作威廉·莎士比亚的悲剧《罗密欧与朱丽叶》，但故事的背景却是在喀尔巴阡山的壮丽风光和胡茨尔族传统之中展开的。

伊万一角由伊万·尼古拉丘克饰演，他后来成为了乌克兰最著名的演员和导演之一。 有趣的是，帕拉杰诺夫起初对他的选角有所疑虑，认为这位演员的外貌并不完全符合这位抒情英雄的形象。不过后来，导演改变了主意。

玛丽奇卡一角由拉里萨·卡多奇尼科娃饰演，对她而言，参与这部影片的拍摄成为其电影生涯中最杰出的作品之一。

《被遗忘的祖先的阴影》获得了广泛的国际认可。据统计，该片共获得39项国际奖项，其中包括28项电影节奖项，其中24项为大奖，获奖国家达21个。

该片在乌克兰诗意电影的发展中也发挥了重要作用。其上映对渴望摆脱苏联艺术模式的乌克兰“六十年代”艺术家一代而言，是一件引人注目的大事。

乌克兰文学评论家伊万·久巴曾这样谈及该片对乌克兰文化的重要性：

“在此不得不提及《被遗忘的祖先的阴影》对我这一代人意味着什么。这不仅仅是一场乌克兰艺术的盛宴，更是一场乌克兰灵魂的盛宴。 它证明了乌克兰完全有可能成为世界上的美学与精神巨擘。因此——也必将成为真正的伟大……»

据久巴所言，这部影片成为整整一代乌克兰导演——尤其是尤里·伊连科、列昂尼德·奥西卡、鲍里斯·伊夫琴科和伊万·尼古拉伊丘克——的一种独特创作指南。 此后，这一电影流派被命名为“乌克兰诗意电影”。

《被遗忘的祖先的阴影》的修复工作得到了亚历山大·多夫琴科国家电影制片厂和The Film Foundation World Cinema Project的支持。 得益于被收录进Criterion典藏系列，这部修复后的乌克兰电影经典作品推出了特别国际版，其中包含的资料向观众介绍了该片的创作历程及其文化意义。

来源：The Criterion Collection

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