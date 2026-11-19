Film, nakręcony ponad 60 lat temu, został wydany w formacie 4K UHD oraz na Blu-ray z nowymi angielskimi napisami. Wstęp do tego specjalnego wydania nagrał amerykański reżyser Martin Scorsese.

Restaurację filmu przeprowadzono przy udziale World Cinema Project, projektu fundacji The Film Foundation założonej przez Martina Scorsese. Projekt ten zajmuje się ochroną i odnawianiem wybitnych dzieł światowej kinematografii.

W skład wydania specjalnego weszła nie tylko odrestaurowana wersja filmu, ale także materiały dodatkowe poświęcone jego powstawaniu oraz twórczości Siergieja Paradżanowa.

W szczególności widzowie mieli okazję obejrzeć wywiad z Larisą Kadochnikową, która zagrała główną rolę kobiecą, wysłuchać komentarza audio historyka Joshuę Fersta oraz zapoznać się z esejem krytyczki filmowej Carmen Grey.

W wydaniu kolekcjonerskim znalazł się również film dokumentalny „Bzuowy wiatr Paradżanowa” w reżyserii Ali Hamraeva, nakręcony w 2025 roku, oraz film krótkometrażowy „Shadowsur” z 2026 roku.

Film opowiada tragiczną historię miłości Iwana Paliyczuka i Mariczki Guteniuk, przedstawicieli dwóch huculskich rodzin, które od dawna były ze sobą skłócone. Ze względu na podobieństwo fabuły historię tę często porównuje się do tragedii Williama Szekspira „Romeo i Julia”, jednak akcja rozgrywa się wśród karpackich krajobrazów i w otoczeniu huculskich tradycji.

W rolę Iwana wcielił się Iwan Mykołajczuk, który z czasem stał się jednym z najbardziej znanych ukraińskich aktorów i reżyserów. Co ciekawe, początkowo Paradżanow miał wątpliwości co do jego kandydatury, uważając, że wygląd aktora nie do końca pasuje do wizerunku bohatera lirycznego. Jednak z czasem reżyser zmienił zdanie.

W rolę Mariczki wcieliła się Larisa Kadochnikowa, dla której udział w filmie stał się jedną z najważniejszych ról w karierze filmowej.

Film „Cienie zapomnianych przodków” zyskał szerokie międzynarodowe uznanie. Według dostępnych danych obraz otrzymał 39 międzynarodowych nagród, w tym 28 nagród festiwalowych, wśród których znalazło się 24 grand prix, w 21 krajach.

Film odegrał również ważną rolę w rozwoju ukraińskiego kina poetyckiego. Jego premiera stała się znaczącym wydarzeniem dla pokolenia ukraińskich artystów z lat sześćdziesiątych, którzy dążyli do odejścia od radzieckich schematów artystycznych.

Ukraiński krytyk literacki Iwan Dziuba wspominał o znaczeniu filmu dla kultury ukraińskiej:

„Jak tu nie wspomnieć o tym, czym stały się dla mojego pokolenia »Cienie zapomnianych przodków«. To nie było tylko święto ukraińskiej sztuki. To było święto ukraińskiej duszy. Potwierdzenie tego, że Ukraina może stać się estetyczną i duchową potęgą na świecie. A zatem – potęgą w pełnym tego słowa znaczeniu…»

Według Dziuby film ten stał się swego rodzaju twórczym punktem odniesienia dla całego pokolenia ukraińskich reżyserów, w szczególności dla Jurija Illienka, Leonida Osiki, Borisa Iwczenki i Iwana Mykołajczuka. Z czasem ten nurt w kinematografii zyskał nazwę „ukraińskiego kina poetyckiego”.

Renowacja filmu „Cienie zapomnianych przodków” odbyła się przy wsparciu Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki oraz The Film Foundation World Cinema Project. Dzięki włączeniu do kolekcji Criterion odrestaurowana ukraińska klasyka filmowa doczekała się specjalnego międzynarodowego wydania zawierającego materiały, które przybliżają widzom historię powstania filmu oraz jego znaczenie kulturowe.

Źródło: The Criterion Collection

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