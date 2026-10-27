Відео: Вийшов фінальний трейлер фільму Дюна: Частина третя

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Опублікували фінальний український трейлер науково-фантастичного фільму «Дюна: Частина третя» (Dune: Part Three) — продовження кіноісторії за мотивами романів Френка Герберта. Українська прем’єра стрічки запланована на 17 грудня 2026 року.

Події фільму розгортаються майже через 20 років після того, як Пол Атрід став правителем Імперіуму. Тепер він змушений зіткнутися з наслідками власного правління, новими загрозами, зрадами та масштабною змовою, у центрі якої опиняється його кохана Чані. На тлі повстання Полу доведеться зробити складний вибір, від якого залежатиме доля найближчих йому людей.

До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Ферґюсон, Флоренс П’ю, Джейсон Момоа та Хав’єр Бардем. Серед нових учасників акторського складу — Роберт Паттінсон та Аня Тейлор-Джой.

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Режисером третьої частини, як і попередніх фільмів 2021 та 2024 років, став Дені Вільньов, відомий також роботами «Той, хто біжить по лезу 2049», «Прибуття» та «Сікаріо».

Студія Warner Bros. представила перший повноцінний трейлер фантастичного фільму «Дюна: Частина третя», який стане завершенням трилогії режисера Дені Вільньова. В український прокат стрічка вийде 17 грудня.

Стримінгова платформа HBO Max оголосила про вихід серіалу «Дюна: Пророцтво», який стане приквелом до оригінальних фільмів Дені Вільнева.

Друга частина фільму «Дюна» зібрала понад $178 мільйонів у світовому прокаті за перші вихідні.

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