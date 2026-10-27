Wideo: Ukazał się ostatni zwiastun filmu „Diuna: Część trzecia”

Opublikowano ostatni ukraiński zwiastun filmu science fiction „Diuna: Część trzecia” (Dune: Part Three) — kontynuacji serii filmowej opartej na powieściach Franka Herberta. Ukraińska premiera filmu zaplanowana jest na 17 grudnia 2026 roku.

Akcja filmu rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atreides został władcą Imperium. Teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami własnych rządów, nowymi zagrożeniami, zdradami i zakrojonym na szeroką skalę spiskiem, w centrum którego znajduje się jego ukochana Chani. W obliczu buntu Paul będzie musiał dokonać trudnego wyboru, od którego zależeć będzie los najbliższych mu osób.

Do swoich ról powrócili: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Jason Momoa i Javier Bardem. Wśród nowych członków obsady znaleźli się Robert Pattinson i Anya Taylor-Joy.

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Reżyserem trzeciej części, podobnie jak poprzednich filmów z 2021 i 2024 roku, został Denis Villeneuve, znany również z filmów „Blade Runner 2049”, „Przybycie” oraz „Sicario”.

Studio Warner Bros. zaprezentowało pierwszy pełnoprawny zwiastun filmu fantastycznego „Diuna: Część trzecia”, który będzie zwieńczeniem trylogii reżysera Denisa Villeneuve’a. Film trafi do ukraińskiej dystrybucji 17 grudnia.

Platforma streamingowa HBO Max ogłosiła premierę serialu „Diuna: Proroctwo”, który będzie prequelem oryginalnych filmów Denisa Villeneuve’a.

Druga część filmu „Diuna” zarobiła ponad 178 milionów dolarów w światowej dystrybucji kinowej w pierwszy weekend.

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