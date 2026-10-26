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We Lwowie pożegnano artystę ludowego Ukrainy Fiodora Stryguna

UA NEWS 26 października 2026 20:44
We Lwowie pożegnano artystę ludowego Ukrainy Fiodora Stryguna

26 października we Lwowie setki ludzi pożegnały artystę ludowego Ukrainy, aktora i reżysera Fiodora Stryguna, który zmarł po długiej chorobie. Aby złożyć hołd artyście, przybyli członkowie rodziny, koledzy oraz liczni wielbiciele jego twórczości.

Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele garnizonowym św. Apostołów Piotra i Pawła, po czym na placu Rynkowym miała miejsce ogólnomiejska ceremonia pożegnania. Wybitnego reżysera i aktora, znanego z ról w spektaklach „Skradzione szczęście”, „Hamlet” oraz filmach „Zaginiony list” i „Kamienna dusza”, pochowano w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Lychakowskim.

Сотні людей провели в останню путь народного артиста України Федора Стригуна (фото)

Źródło: Rada Miasta Lwowa.

Fedir Strygun przebywał w szpitalu po zabiegu chirurgicznym, a rodzina artysty potrzebowała pomocy finansowej na pokrycie kosztów leczenia i dalszej rehabilitacji. 23 października artysta ludowy odszedł.

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