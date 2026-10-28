72-letni Andriej Makarewicz po raz piąty został ojcem

Lider rosyjskiego zespołu „Maszyna Czasu”, Andriej Makarewicz, poinformował o powiększeniu rodziny. Jego żona Einat Klein urodziła córkę, która jest piątym dzieckiem muzyka. Artysta udostępnił wzruszające zdjęcia z życia rodzinnego, jednak na razie nie ujawnia imienia nowo narodzonej córki.

Na opublikowanych zdjęciach widać, jak Einat Klein czule przytula niemowlę. Obok mamy i siostrzyczki stoi ich czteroletni syn Eitan, który z ciekawością przygląda się noworodkowi.

„Oto tak” – krótko opisał zdjęcia muzyk.

Dla 72-letniego Andrieja Makarewicza jest to już piąte dziecko. Jednocześnie małżeństwo nie podało jeszcze imienia córki.

Muzyk ma dzieci z różnych związków.

Dana , 52-letnia córka z nieformalnego związku, o której istnieniu Makarewicz dowiedział się, gdy skończyła 20 lat.

Iwan , 39-letni syn, urodził się w małżeństwie artysty z Allą Golubkiną.

Anna , 26-letnia córka, przyszła na świat w związku Makarewicza z dziennikarką Anną Rizdvianą.

Eitan , czteroletni syn z obecnej żony Einat Klein.

Nowo narodzona córka, której imienia rodzice na razie nie ujawniają.

Einat Klein jest czwartą żoną Andrieja Makarewicza. Małżonkowie są razem od około siedmiu lat. Na początku ich związku para spotykała się z krytyką ze względu na różnicę wieku: muzyk jest starszy od żony o 30 lat.

Eynat pochodzi z Kijowa, ale obecnie mieszka w Izraelu. Przyszli małżonkowie poznali się podczas podróży do Etiopii, a ślub odbył się w Izraelu.

Do niedawna rodzice Einat mieszkali na Ukrainie. Po tym, jak pocisk uderzył w sąsiedni dom, zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnego miasta. Dzięki pomocy żydowskich i izraelskich misji ratunkowych oraz organizacji udało im się dotrzeć do Izraela.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę Andrij Makarewicz wyjechał z Rosji do Izraela, gdzie obecnie mieszka wraz z żoną i dziećmi.

Muzyk sprzeciwił się aneksji Krymu już w 2014 roku, a po rozpoczęciu wojny na pełną skalę w 2022 roku wyraził poparcie dla Ukraińców. Jego stanowisko wobec polityki Kremla wielokrotnie stawało się przedmiotem publicznej uwagi.

Obecnie w rodzinie artysty nastąpił nowy radosny etap – narodziny córki, która jest piątym dzieckiem Andrieja Makarewicza.

O tym radosnym wydarzeniu Makarewicz poinformował na swoim profilu na Facebooku, publikując serię zdjęć.

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