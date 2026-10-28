Archeolodzy znaleźli w jeziorze Mezzano we Włoszech dobrze zachowany brązowy miecz liczący około 3300 lat. Broń, datowana na późną epokę brązu — XIV–XIII wiek p.n.e. — nadal ma ostre ostrze, informuje Live Science.

Znalezisko w kraterze wulkanicznym

Jezioro Mezzano znajduje się w kraterze starożytnego wulkanu, około 100 kilometrów na północny zachód od Rzymu. To trzeci miecz tego typu odkryty tam w ciągu ostatnich 50 lat.

W epoce brązu ludzie budowali na terenie dzisiejszego jeziora osady palowe. Podczas ostatnich badań archeolodzy odkryli także części zatopionej osady, całe naczynia, topory, groty strzał, sztylety, groty włóczni, szpile oraz brązową brzytwę.

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Miecz i brązowa brzytwa

Miecz i brzytwę znaleziono obok siebie, co może wskazywać na ich związek z osobą o wysokim statusie społecznym, w szczególności elitarnym wojownikiem. Badacze rozważają także rytualne wyjaśnienie obecności broni w jeziorze: w epoce brązu kosztowności oraz celowo wyginane lub rytualnie uszkadzane przedmioty często wrzucano do zbiorników wodnych.

W XIII wieku p.n.e. ludność środkowych Włoch była zaangażowana w sieci handlowe obejmujące basen Morza Śródziemnego. W oświadczeniu lokalnego organu ochrony dziedzictwa kulturowego wskazano, że brązowa broń była wówczas nie tylko narzędziem walki, lecz także symbolem prestiżu, tożsamości i władzy. Dalsze badania jeziora zaplanowano na najbliższe lata.

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