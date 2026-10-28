В озері Італії знайшли гострий бронзовий меч віком 3300 років — Live Science

Археологи знайшли в озері Меццано в Італії добре збережений бронзовий меч віком близько 3300 років. Зброя, датована пізньою бронзовою добою — XIV–XIII століттями до нашої ери, — досі має гостре лезо, повідомляє Live Science.

Знахідка у вулканічному кратері

Озеро Меццано розташоване в кратері давнього вулкана приблизно за 100 кілометрів на північний захід від Рима. Це вже третій меч такого типу, виявлений там за останні 50 років.

У бронзову добу люди споруджували на місці сучасного озера пальові житла. Під час останніх досліджень археологи також виявили частини затопленого поселення, цілі посудини, сокири, наконечники стріл, кинджали, наконечники списів, шпильки та бронзову бритву.

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Меч і бронзова бритва

Меч і бритву знайшли поруч, що може вказувати на їхній зв’язок із людиною високого соціального статусу, зокрема елітним воїном. Дослідники також розглядають ритуальне пояснення появи зброї в озері: у бронзову добу коштовності та навмисно зігнуті або ритуально зіпсовані предмети нерідко кидали у водойми.

У XIII столітті до нашої ери населення Центральної Італії було залучене до торговельних мереж, що охоплювали Середземномор’я. У заяві місцевого органу охорони культурної спадщини зазначили, що бронзова зброя тоді була не лише знаряддям бою, а й символом престижу, ідентичності та влади. Подальші дослідження озера заплановані на наступні роки.

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