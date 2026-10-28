考古学家在意大利梅扎诺湖发现了一把保存完好的青铜剑，距今约3300年。这件可追溯至青铜时代晚期——公元前14至前13世纪——的武器，其剑刃至今仍很锋利，Live Science报道。

在火山口中的发现

梅扎诺湖位于一座古老火山的火山口内，距离罗马西北方向约100公里。这是在过去50年间于此发现的第三把同类剑。

在青铜时代，人们在如今湖泊所在地建造了桩式住宅。在近期研究中，考古学家还发现了被淹没聚落的部分遗迹、完整的器皿、斧头、箭头、匕首、矛头、别针以及一把青铜剃刀。

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剑与青铜剃刀

这把剑和剃刀在彼此相邻的位置被发现，这可能表明它们与一名社会地位较高的人有关，尤其可能是一名精英战士。研究人员也在考虑武器出现在湖中的仪式性解释：在青铜时代，贵重物品以及被故意弯曲或经仪式损坏的物品，经常被投入水体。

公元前13世纪，意大利中部居民参与了覆盖地中海地区的贸易网络。当地文化遗产保护机构在一份声明中指出，当时青铜武器不仅是战斗工具，也是威望、身份和权力的象征。未来几年计划对该湖开展进一步研究。

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