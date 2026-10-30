伊琳娜·比利克取消了在亚历山德里亚的演唱会

乌克兰歌手伊琳娜·比利克宣布，原定于10月30日在亚历山德里亚举行的演唱会将改期。这位歌手通过自己的Instagram主页公布了演出日期的变更。

她向粉丝们通报了原定演出改期的具体时间。但在发布的消息中，这位歌手并未说明推迟的原因。

伊琳娜·比利克推迟了演唱会

10月30日被宣布为亚历山德里亚市的哀悼日，因此比利克将演出推迟至11月2日（星期一）。这位歌手强调，所有门票均保持有效。

“鉴于亚历山德里亚市宣布为哀悼日，演唱会将推迟至11月2日举行。所有已购门票在新日期仍可使用，”伊琳娜·比利克表示。

此外，这位明星还感谢粉丝们的理解。

“期待与大家见面，”这位歌手补充道。

10月30日，亚历山德里亚市宣布为10月29日悲剧遇难者的哀悼日，该悲剧系因一架喷气式无人机袭击第聂伯罗火车站所致。

“社区公共建筑上的乌克兰国旗将下半旗。同时建议在国有和私有建筑上也下半旗。当天将取消所有娱乐活动，”市议会声明中写道。

这位艺人通过其Instagram主页公布了演出日期变更的消息。

蒂娜·卡罗尔取消了在体育宫举行的演唱会。

奥莉娅·波利亚科娃取消了原定于10月26日举行的传统演唱会，并解释了原因。

在利沃夫，由于言论风波，费利克斯·雷德卡的演唱会被取消

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