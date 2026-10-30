超模海蒂·克鲁姆在社交媒体上展示了为传统万圣节庆典做准备的细节。这次，她发布了一张即将亮相的服装局部照片以及几张神秘的草图，这些或许能揭示她的新造型。

克鲁姆每年都会在纽约举办一场主题派对，在派对上，她会借助专业化妆、硅胶假体和特效，展现出令人惊叹的华丽变身。

在公开的细节中，粉丝们注意到了一些硅胶部件、一款专用的背部背包，以及工作室墙上神秘生物的图案。

粉丝们正纷纷猜测这位超模即将呈现的造型。猜测中包括电影《物质》和《黑水晶》中的角色。

来源：海蒂·克鲁姆的Instagram

美国女演员霍莉·贝瑞不再拥有对其13岁幼子马塞奥的监护权。此前，她与孩子的父亲——法国演员奥利维尔·马丁内斯——共同享有对男孩的监护权。 如今，至少在暂时阶段，马丁内斯已成为孩子的主要实际监护人。

霍莉·贝瑞的前夫、演员奥利维尔·马丁内斯指控她对他们12岁的儿子马塞奥实施了身体虐待。 随后，洛杉矶法院签发了一项临时禁令，并调整了贝瑞与孩子的探视安排。这位女演员否认了相关指控，而她的律师则称马丁内斯的声明毫无根据且具有误导性。

10月29日，位于纽约的一家高端披萨餐厅——其商业合作伙伴是德国超模海蒂·克鲁姆——庆祝了开业三周年。 在庆祝活动中，这位明星的家人齐聚一堂，其中包括她的三个大孩子。

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