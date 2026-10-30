Хайди Клум заинтриговала поклонников фрагментами нового костюма на Хэллоуин

Супермодель Хайди Клум поделилась в соцсетях подробностями подготовки к традиционному празднованию Хэллоуина. На этот раз она опубликовала фрагменты будущего костюма и загадочные эскизы, которые могут раскрыть её новый образ.

Клум ежегодно устраивает тематическую вечеринку в Нью-Йорке, где демонстрирует сложные перевоплощения с использованием профессионального грима, силиконовых протезов и спецэффектов.

Среди обнародованных деталей поклонники заметили силиконовые элементы, специальный рюкзак для спины и рисунки загадочных существ на стене мастерской.

Поклонники уже пытаются угадать будущий образ модели. Среди предположений — персонажи фильмов «Субстанция» и «Тёмный кристалл».

Источник: Instagram Хайди Клум

Американская актриса Холли Берри больше не имеет права физической опеки над своим младшим сыном, 13-летним Масео. Ранее она делила опеку над мальчиком поровну с его отцом — французским актёром Оливье Мартинесом. Теперь, по крайней мере временно, основным опекуном ребенка стал Мартинес.

Бывший муж Холли Берри, актёр Оливье Мартинес, обвинил её в физическом насилии в отношении их 12-летнего сына Масео. После этого суд Лос-Анджелеса выдал временный запретительный приказ и изменил график встреч Берри с ребенком. Актриса отрицает обвинения, а ее адвокат назвала заявление Мартинеса безосновательным и вводящим в заблуждение.

29 октября престижный ресторан-пиццерия в Нью-Йорке, бизнес-партнёршей которого является немецкая супермодель Хайди Клум, отпраздновал третью годовщину со дня открытия. На праздничном мероприятии собрались близкие звезды, в частности трое её старших детей.

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