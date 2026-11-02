Видео: концертный образ Оксаны Билозир вызвал волну критики в сети

Народная артистка Украины и бывшая депутатка Оксана Белозир подверглась резкой критике со стороны пользователей социальных сетей после выступления на концерте в Трускавце. Поводом для обсуждения стал выбор концертного наряда певицы для исполнения песни «Пшеничное перевесло».

Во время выступления артистка появилась на сцене в чёрном обтягивающем костюме с лосинами и рубашке с золотым декором. Пользователи социальных сетей критически оценили сценический гардероб певицы, назвав наряд неудачным и неуместным для выступления, а также призвали артистку сменить стилистов и костюмеров. «Какой талант! А стилистам и костюмерам — двойка! Срочно заменить!», «Какие-то домашние штаны надела. Некрасиво», — скептически оценили лосины зрители.

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Источник: Главком.

Андрей Белозир, сын певицы Оксаны Белозир, развелся со своей женой Ларисой Белозир, которая является народным депутатом Украины. Супруги расторгли брак, продлившийся 21 год.

Конфликт вокруг наследства выдающегося украинского композитора Игоря Белозира, скончавшегося более 20 лет назад, получил новое публичное развитие. После того как первая жена композитора, народная артистка Украины Оксана Белозир, заявила об ограничении прав ее сына и единственного наследника Андрея, вторая жена Игоря Белозира, Ольга Гошовская, отреагировала на эти обвинения.

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