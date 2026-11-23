19-летняя Мария Данилова, внучка бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, прошла «слепые» прослушивания в 14-м сезоне вокального проекта «Голос страны». Девушка объяснила, что решилась прийти на шоу, чтобы доказать свою самостоятельность и преодолеть предвзятое отношение из-за известной фамилии, которая, по её словам, приносила ей лишь травля в сети и обесценивание многолетнего труда.

На сцене Мария исполнила песню группы ADAM «Дещо інше», заставив повернуться кресла сразу двух тренеров — Натальи Могилевской и Артема Пивоварова. Выступление вызвало искренние слёзы у Могилевской и овации зрителей в зале, после чего Пивоваров впервые за сезон отказался бороться за участницу, отметив её особую гармонию с коллегой, поэтому в итоге Мария выбрала команду Натальи Могилевской.

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Источник: телеканал «1+1».

17-летняя Анна Клименко, дочь победителя седьмого сезона шоу «Голос страны» и священника УПЦ Александра Клименко, приняла участие в 14-м сезоне проекта. Выступление девушки настолько поразило судей, что к ней повернулись все четверо тренеров.

Елена Светлицкая ответила на критику выступления в шоу Голос страны.

«Голос страны-14» объявил четвёртого тренера.

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