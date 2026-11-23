19岁的玛丽亚·丹尼洛娃——前国家安全与国防委员会秘书阿列克谢·丹尼洛夫的孙女——在歌唱选秀节目《国家之声》第14季中通过了盲选环节。 这位姑娘解释说，她之所以鼓起勇气参加节目，是为了证明自己的独立性，并克服因知名姓氏而产生的偏见——据她所说，这个姓氏不仅让她在网上遭受网络欺凌，还使她多年的努力付诸东流。

在舞台上，玛丽亚演唱了乐队ADAM的歌曲《有些不同》，成功让两位导师——娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡娅和阿尔捷姆·皮沃瓦罗夫——同时转椅。 这场表演让莫吉列夫斯卡感动落泪，也赢得了现场观众的热烈掌声。随后，皮沃瓦罗夫在本季中首次放弃争夺这位选手，称赞她与同事之间有着特殊的默契，最终玛丽亚选择了娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡的战队。

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来源：1+1电视台。

17岁的安娜·克利缅科——第七季《国家之声》冠军、乌克兰东正教会神父亚历山大·克利缅科的女儿——参加了该节目的第14季。 这位女孩的表演给评委们留下了如此深刻的印象，以至于四位导师全都为她转身。

奥莱娜·斯维特利茨卡回应了针对她在《国家之声》中表演的批评。

《国家之声》第14季公布了第四位导师。

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