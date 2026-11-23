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19-річна Марія Данілова, онучка колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, пройшла сліпі прослуховування у 14-му сезоні вокального проєкту «Голос країни». Дівчина пояснила, що наважилася прийти на шоу, аби довести власну самостійність і побороти упередження через відоме прізвище, яке, за її словами, приносило їй лише цькування в мережі та знецінення багаторічної праці.

На сцені Марія виконала пісню гурту ADAM «Дещо інше», розвернувши крісла одразу двох тренерів — Наталії Могилевської та Артема Пивоварова. Виступ викликав щирі сльози у Могилевської та овації глядачів у залі, після чого Пивоваров уперше за сезон відмовився боротися за учасницю, відзначивши її особливу гармонію з колегою, тож у підсумку Марія обрала команду Наталії Могилевської.

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Джерело: телеканал «1+1».

17-річна Ганна Клименко, донька переможця сьомого сезону шоу «Голос країни» та священника УПЦ Олександра Клименка, взяла участь у 14-му сезоні проєкту. Виступ дівчини настільки вразив суддів, що до неї розвернулися всі четверо тренерів.

Олена Світлицька відповіла на критику виступу на Голосі країни.

Голос країни-14 оголосив четвертого тренера.

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