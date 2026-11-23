19-letnia Maria Danilowa, wnuczka byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Oleksija Danilowa, przeszła przesłuchania w ciemno w 14. sezonie programu wokalnego „Głos kraju”. Dziewczyna wyjaśniła, że zdecydowała się wziąć udział w programie, aby udowodnić swoją niezależność i przełamać uprzedzenia związane ze znanym nazwiskiem, które – jak twierdzi – przynosiło jej jedynie nękanie w sieci i deprecjonowanie wieloletniej pracy.

Na scenie Maria wykonała piosenkę zespołu ADAM „Coś innego”, sprawiając, że obróciły się fotele aż dwóch trenerów — Natalii Mogilewskiej i Artema Piwowarowa. Występ wywołał szczere łzy u Mogilewskiej i owacje publiczności na sali, po czym Piwowarow po raz pierwszy w sezonie zrezygnował z walki o uczestniczkę, podkreślając jej szczególną harmonię z koleżanką, w związku z czym Maria ostatecznie wybrała drużynę Natalii Mogilewskiej.

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Źródło: kanał telewizyjny „1+1”.

17-letnia Hanna Klymenko, córka zwycięzcy siódmego sezonu programu „Głos kraju” oraz księdza Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Aleksandra Klymenko, wzięła udział w 14. sezonie projektu. Występ dziewczyny tak bardzo zachwycił jurorów, że wszyscy czterej trenerzy odwrócili się w jej stronę.

Olena Svitlytska odpowiedziała na krytykę swojego występu w programie Głos kraju.

Program „Głos Kraju – 14” ogłosił czwartego trenera.

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