Wideo: strój koncertowy Oksany Bilozir wywołał falę krytyki w sieci

Ludowa artystka Ukrainy i była posłanka Oksana Bilozir spotkała się z ostrą krytyką użytkowników mediów społecznościowych po występie na koncercie w Truskawcu. Powodem dyskusji był wybór stroju koncertowego piosenkarki do wykonania utworu „Pszeniczne lano”.

Podczas występu artystka pojawiła się na scenie w czarnym, obcisłym kostiumie z legginsami i bluzką ze złotymi zdobieniami. Użytkownicy mediów społecznościowych krytycznie ocenili strój sceniczny piosenkarki, nazywając go nieudanym i nieodpowiednim na występ, a także wezwali artystkę do zmiany stylistów i kostiumografów. „Co za talent! A stylistom i kostiumografom – dwójka! Trzeba ich pilnie wymienić!”, „Założyła jakieś domowe spodnie. Brzydko” – sceptycznie ocenili legginsy widzowie.

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Źródło: Glavkom.

Andrij Bilozir, syn piosenkarki Oksany Bilozir, rozstał się ze swoją żoną Larisą Bilozir, która jest posłanką do parlamentu Ukrainy. Małżonkowie zakończyli trwające 21 lat małżeństwo.

Konflikt dotyczący spadku po wybitnym ukraińskim kompozytorze Ihorze Bilozirze, który zmarł ponad 20 lat temu, przybrał nowy obrót w przestrzeni publicznej. Po tym, jak pierwsza żona kompozytora, artystka ludowa Ukrainy Oksana Bilozir, oświadczyła o ograniczeniu praw swojego syna i jedynego spadkobiercy Andrieja, druga żona Igora Bilozira, Olga Goszowska, zareagowała na te zarzuty.

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