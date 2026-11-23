Dzieci księcia Williama i Kate Middleton mają swoje obowiązki domowe
13-letni George, 11-letnia Charlotte i 8-letni Louis nie są wychowywani jak królewskie dzieci, mimo swojego królewskiego statusu. Książę William i Kate starają się, aby ich dzieci miały jak najbardziej zwyczajne dzieciństwo i uczyły się samodzielności.
Według pisarza Christophera Andersona, autora książek o brytyjskiej rodzinie królewskiej, w kuchni ich domu wisi harmonogram obowiązków, który Kate osobiście wypełnia.
Dzieci każdego ranka samodzielnie ścielą łóżka, przygotowują śniadanie i sprzątają po sobie. Takie podejście ma w szczególności przygotować George’a do nauki w Eton College, gdzie będą od niego oczekiwać podobnych obowiązków.
W Pałacu Kensington nie potwierdzono ani nie zaprzeczono tej informacji, oświadczając, że nie komentuje się treści książek.
Źródło: Page Six.
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