Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в образі у стилі сільський шик

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Принцеса Уельська відвідала благодійну організацію «Доза природи» в Лондоні, яка допомагає покращувати психічне здоров’я та самопочуття людей через взаємодію з природою.

Для виходу 6 листопада Кейт обрала темно-оливкову куртку вільного крою з колекції Alexa Chung та Barbour, темно-синій светр із високим коміром і світло-блакитні джинси прямого крою.

Образ доповнили золоті сережки-кільця від Missoma.

Під час візиту принцеса поспілкувалася із засновницею організації, працівниками, волонтерами та учасниками програми, які розповіли про вплив природи на їхнє відновлення.

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