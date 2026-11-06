Kate Middleton pojawiła się publicznie w stylizacji w stylu „wiejskiego szyku”

Księżna Walii odwiedziła w Londynie organizację charytatywną „Dawka natury”, która pomaga poprawiać zdrowie psychiczne i samopoczucie ludzi poprzez kontakt z naturą.

Na wyjście 6 listopada Kate wybrała ciemnooliwkową kurtkę o luźnym kroju z kolekcji Alexa Chung i Barbour, ciemnoniebieski sweter z wysokim kołnierzem oraz jasnoniebieskie dżinsy o prostym kroju.

Stylizację dopełniły złote kolczyki w kształcie kółek marki Missoma.

Podczas wizyty księżna rozmawiała z założycielką organizacji, pracownikami, wolontariuszami oraz uczestnikami programu, którzy opowiadali o wpływie natury na ich powrót do zdrowia.

Przypomnijmy, że Kate Middleton niespodziewanie sprzedawała bilety na Wimbledon.

Wcześniej książę William po raz pierwszy skomentował stan zdrowia Kate Middleton po chorobie nowotworowej.

Księżna Kate podczas wizyty w Szkocji zaprezentowała płaszcz własnego projektu.

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