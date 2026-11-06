Кейт Миддлтон появилась на публике в образе в стиле «деревенский шик»

Принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию «Доза природы» в Лондоне, которая помогает улучшать психическое здоровье и самочувствие людей посредством взаимодействия с природой.

Для выхода 6 ноября Кейт выбрала темно-оливковую куртку свободного кроя из коллекции Alexa Chung и Barbour, темно-синий свитер с высоким воротником и светло-голубые джинсы прямого кроя.

Образ дополнили золотые серьги-кольца от Missoma.

Во время визита принцесса пообщалась с основательницей организации, сотрудниками, волонтерами и участниками программы, которые рассказали о влиянии природы на их восстановление.

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно продавала билеты на Уимблдон.

Ранее принц Уильям впервые прокомментировал состояние здоровья Кейт Миддлтон после рака.

Принцесса Кейт во время визита в Шотландию представила пальто собственного дизайна.

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