Кинофестиваль «Молодость» 2026: победители и фильмы, которые стоит посмотреть

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» проводится с 1970 года. Изначально он функционировал как обзор короткометражных фильмов студентов Киевского института театрального искусства, но с годами превратился в международное мероприятие, где свои работы представляют режиссёры из разных стран.

В этом году состоялся уже 55-й фестиваль. В международной конкурсной программе было представлено более 40 фильмов, а украинское кино имело собственные конкурсы и отдельные премьеры. В состав жюри вошли ведущие деятели киноиндустрии.

Фестиваль уже завершился, однако фильмы останутся с нами. Чтобы знать, на что обратить внимание, журналистка издания UA.News Анита Виолина подготовила подборку лучших фильмов «Молодости-2026» из числа победителей международного конкурса и украинских работ. Что стоит посмотреть из программы фестиваля — в нашем материале.

«Камуфляж»

Год выхода: 2026

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,4

В главных ролях: Артур Алиев, Елизавета Цилик, Анна Яремчук-Бобало

История фильма начинается в 2021 году. 22-летний Виталий оставляет в Украине мать Татьяну и сестру Женю и уезжает в Мюнхен, потому что мечтает о новой жизни. В эмиграции ему сначала очень нелегко, но со временем он находит своё место в студенческой театральной труппе. Однако всё меняет полномасштабное вторжение. Мама и сестра вынуждены бежать из страны и присоединяются к Виталию. Вместе с собой они привозят конфликты и эмоции, от которых невозможно укрыться, даже оказавшись вдали от войны.

Это совместный немецко-украинский проект, получивший Гран-при 55-го фестиваля «Молодость». Режиссёр Никита Гибаленко получил за него главную награду: статуэтку «Скифский олень» и 5000 долларов от партнёра фестиваля. Гибаленко с 2013 года живёт в Германии, поэтому его полнометражный дебют отчасти рассказывает и его собственную историю. Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в секции Giornate degli Autori, затем фильм показали в Гамбурге и в других городах Германии и Бразилии.

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«Филиппиньяна» (Filipiñana)

Год выхода: 2026

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6,5

В главных ролях: Джорибелл Агото, Кармен Кастельянос, Тери Гусман

Все события разворачиваются в элитном загородном гольф-клубе недалеко от Манилы. Семнадцатилетняя илоканка работает там и пытается вернуть клюшку для гольфа президенту заведения. Этот поступок открывает ей страшную правду о её работе, о стране и о собственном прошлом. Фильм был снят в реальных гольф-клубах провинций Лагуна и Батангас.

Рафаэль Мануэль — филиппино-сингапурский режиссёр. Фильм стал победителем в категории «Лучший полнометражный фильм» международного конкурса «Молодости» и получил «Скифского оленя» и 2 тыс. долларов. Короткометражный фильм «Филипиньяна» 2020 года получил «Серебряного медведя» (приз жюри) на Берлинале. Полнометражную версию в январе 2026 года показали на фестивале в Санденсе, где она получила специальный приз жюри за креативное видение. Также Мануэль получил награду New Directors Award на кинофестивале в Сан-Франциско, а фильм показали в Берлине. Киноакадемия Филиппин выбрала картину в качестве своего официального кандидата на «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Критики отмечают визуальный язык картины, в частности, кинокритик Джастин Чанг писал об этом в своей рецензии. Это медленное авторское кино, и режиссёр сам предупреждал, что это арт-кино по-филиппински.

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«Открытый мир»

Год выхода: 2026

Жанр: документальный короткометражный фильм

Рейтинг IMDb: 8,4

Война заставила героя этой истории покинуть Украину. Спустя несколько лет он пытается вернуться домой, в Запорожье, и делает это с помощью роботизированной собаки. Авторы размышляют об изгнании, памяти и о том, что технологии могут стать посредниками между человеком и домом, в который он не может попасть. Жюри Союза кинокритиков в Киеве отметило изобретательный художественный подход и оригинальный взгляд на опыт отдаленности от дома и поиск связи с ним.

Химей и Малащук работают как художественный дуэт. Их инструменты — видео, инсталляция и перформанс. Документальный короткометражный фильм победил в национальном конкурсе «Молодости». Однако награды начали поступать ещё раньше. Фильм попал в основной конкурс в Обергаузене, одного из крупнейших кинофестивалей короткометражного кино, где было представлено 50 фильмов из 36 стран. На 17-м Львовском фестивале Wiz-Art, где показывали более 200 фильмов, «Открытый мир» получил Гран-при и премию Союза кинокритиков Украины. В октябре картина вошла в шорт-лист Европейской киноакадемии 2027 года в категории European Short Film — Prix Vimeo. Там также представлены и другие украинские работы. Номинации объявят в ноябре, а церемония состоится 16 января 2027 года в Афинах.



«Топливо в жилах» (Du fioul dans les artères)

Год выхода: 2026

Жанр: драма, мелодрама, романтика

Рейтинг IMDb: 7,4

В главных ролях: Алексис Маненти, Юлиан Свежевский

Главный герой Этьен — сын дальнобойщика и сам водитель грузовика. Он живёт по строгому распорядку между трассами, складами и заправками. Всё меняется, когда пути Этьена пересекаются с польским водителем Бартошем. Между ними возникает близость, и именно с неё начинается романтическая история, которая меняет траектории жизни обоих. Действие разворачивается на автомагистралях, в супермаркетах, на стоянках и в туалетах придорожных станций, то есть в пространстве, где интимность кажется невозможной. Автор фильма сам говорит о двух темах, которые его больше всего интересуют в кино: время и любовь.

Режиссёр Пьер ле Галь вырос недалеко от обычной провинциальной трассы, мечтал отправиться в путь, и этот путь привёл его в Париж и к работе сценариста. Он писал для телевидения, театра и кино. «Топливо в жилах» — его полнометражный дебют, который, по словам критиков, отчасти автобиографичен. Мировая премьера состоялась в 2026 году в секции «Неделя критики» Каннского фестиваля, где фильм показали вне конкурса в рамках специального сеанса.

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«Безродный» (Der Heimatlose)

Год выхода: 2026

Жанр: драма, детектив

Рейтинг IMDb: 7,5

В главных ролях: Пауль Боше, Филипп Фройссан, Эмилия Шюле

Главный герой, Хайн, после многих лет жизни возвращается в родную островную общину. Но там его никто не узнает. Односельчане созывают суд, чтобы выяснить, кто он на самом деле, и чем больше они это обсуждают, тем больше рассыпаются воспоминания, истины и уверенность. Сюжет построен как камерная драма с элементами загадки, которую критик американского кинофестиваля сравнил с греческой трагедией и пьесами Ибсена. Одной из ключевых тем фильма автор называет идентичность и принадлежность: возвращение домой заставляет по-новому оценить, где твое место. Фильм снимали на немецких островах Зильт и Нордерне. В Киеве он получил приз зрительских симпатий и «Скифского оленя».

Это режиссёрский дебют Кая Штенике. Режиссёр родился в 1986 году в Вердоле, изучал кино, проходил стажировку в берлинской студии X Filme Creative Pool, а также снимал музыкальные клипы и короткометражки. Сейчас он живёт в Берлине. Мировая премьера его фильма состоялась в 2026 году в конкурсе новых режиссёров Perspectives, а на этом же фестивале «Безродный» получил приз жюри Teddy Award, который вручается за фильмы на ЛГБТК+ тематику.

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«Братчик»

Год выхода: 2026

Жанр: драма, короткометражка

В главных ролях: Юрий Выхованец, Виктор Абрамюк, Анна Бабинская

Василий живёт в отдалённой карпатской деревне, где ведёт хозяйство и помогает матери в традиционном ремесле — изготовлении постельных покрывал. Однажды вечером в родительский дом неожиданно приезжает его младший брат Иван. Он гей и военный, и перед отправкой на передовую хочет поговорить о своём последнем желании на всякий случай. Если он погибнет, просит, чтобы его партнёр кремировал его в Киеве, а не хоронил в земле деревни, где его так и не приняли. Конечно, это противоречит местным традициям, и Василий оказывается между последней волей брата и представлениями о том, что считается правильным.

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Фильм получили высокую оценку за режиссёрское и актёрское мастерство, многогранность образов и чуткое осмысление темы ЛГБТ-сообщества в контексте войны.

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