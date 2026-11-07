2026年“莫洛迪斯特”电影节：获奖名单及值得一看的影片

基辅“莫洛迪斯特”国际电影节自1970年起举办。 起初，该电影节主要作为基辅戏剧艺术学院学生短片展映活动，但随着时间的推移，已发展成为一项国际性盛会，来自世界各地的导演都在此展示自己的作品。

今年已是第55届电影节。国际竞赛单元共有40余部影片参展，乌克兰电影则设有独立竞赛单元及多场首映礼。评委会由电影行业的领军人物组成。

电影节虽已落幕，但这些影片将长久留存于我们心中。 为了帮助大家了解哪些作品值得关注，UA.News记者安妮塔·维奥利娜精选了“莫洛多斯蒂-2026”电影节中来自国际竞赛单元获奖作品及乌克兰本土作品的佳作。 电影节节目单中有哪些值得一看的作品——请见我们的报道。

《迷彩》

上映年份：2026

类型：剧情片

IMDb评分：7.4

主演：阿图尔·阿里耶夫、叶丽扎维塔·齐利克、安娜·亚雷姆丘克-博巴洛

影片的故事始于2021年。22岁的维塔利留下母亲塔季扬娜和妹妹杰尼娅，离开乌克兰前往慕尼黑，因为他梦想着开始新生活。 初到异国，他的生活一度举步维艰，但后来他在一个学生戏剧团中找到了归属。然而，一场全面入侵彻底改变了一切。 母亲和妹妹被迫逃离祖国，与维塔利团聚。她们带来的那些冲突与情绪，即使身处远离战火之地，也无法逃避。

这是一部德乌合拍片，曾荣获第55届“青年”电影节大奖。 导演尼基塔·吉巴连科凭借该片荣获最高奖项：一座“斯基泰驯鹿”奖杯以及来自电影节合作伙伴的5000美元奖金。 吉巴连科自2013年起定居德国，因此他的这部剧情长片处女作在某种程度上也讲述了他自己的故事。 该片在威尼斯电影节“作者日”（Giornate degli Autori）单元举行了全球首映，随后在汉堡以及德国和巴西的其他城市进行了展映。

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《菲利皮尼亚娜》（Filipiñana）

上映年份：2026

类型：剧情片

IMDb评分：6.5

主演：乔里贝尔·阿戈托、卡门·卡斯特利亚诺斯、泰瑞·古斯曼

故事发生在马尼拉附近一家精英郊外高尔夫俱乐部。一位17岁的伊洛卡诺女孩在那里工作，并试图将一根高尔夫球杆归还给俱乐部主席。 这一举动让她揭开了关于自己工作、国家以及自身过往的可怕真相。本片在拉古纳省和巴坦加斯省的真实高尔夫俱乐部取景拍摄。

拉斐尔·曼努埃尔是一位菲律宾-新加坡籍导演。该片荣获“莫洛迪斯蒂”国际竞赛单元最佳长片奖，并获得“斯基夫驯鹿奖”及2000美元奖金。 2020年的短片《菲利皮尼亚娜》在柏林电影节上荣获银熊奖（评审团奖）。 2026年1月，该片的长片版本在圣丹斯电影节上展映，并因其创意视野荣获评审团特别奖。 此外，曼努埃尔还在旧金山电影节上获得了“新导演奖”，该片也在柏林进行了展映。 菲律宾电影学院选定该片作为其“奥斯卡”最佳国际长片奖的官方提名作品。 评论家们盛赞该片的视觉语言，电影评论家贾斯汀·张（Justin Chang）也在其影评中对此进行了特别提及。这是一部节奏缓慢的作者电影，导演本人也曾预告，这是一部具有菲律宾特色的艺术电影。

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《开放的世界》

上映年份：2026

类型：纪录片短片

IMDb评分：8.4

故事中的主人公因战争被迫离开乌克兰。几年后，他试图回到家乡扎波罗热，并借助一只机器人狗实现了这一愿望。 创作者们探讨了流离失所、记忆，以及技术如何成为人与无法归返的家园之间的桥梁。 基辅电影评论家协会的评审团高度赞赏该片富有创意的艺术手法，以及对远离家乡的体验与寻找与家乡联系这一主题的独特视角。

希梅伊和马拉什丘克是一对艺术搭档。他们的创作媒介包括视频、装置艺术和行为艺术。这部纪录短片在“莫洛多斯蒂”电影节的国内竞赛单元中摘得桂冠。不过，获奖的佳绩早在之前就已开始。 该片入围了奥伯豪森国际短片电影节的主竞赛单元——这是全球规模最大的短片电影节之一，共有来自36个国家的50部影片参展。 在第17届利沃夫Wiz-Art电影节上，该届电影节展映了200多部影片，《开放的世界》斩获了大奖以及乌克兰影评人协会奖。 10月，该片入围了2027年欧洲电影学院奖“欧洲短片——Vimeo奖”的短名单。该名单中还有其他乌克兰作品。 提名名单将于11月公布，颁奖典礼将于2027年1月16日在雅典举行。



《血管里的燃料》（Du fioul dans les artères）

上映年份：2026

类型：剧情、爱情、浪漫

IMDb评分：7.4

主演：亚历克西斯·马内蒂、尤利安·斯维热夫斯基

男主角埃蒂安是长途卡车司机的儿子，自己也是一名卡车司机。他的生活遵循着在公路、仓库和加油站之间往返的严苛作息。 当埃蒂安的旅程与波兰司机巴托什的轨迹交汇时，一切都发生了改变。两人之间产生了亲密感，而正是这份亲密，开启了一段改变两人人生轨迹的浪漫故事。 故事发生在高速公路上、超市里、停车场以及路边服务区的洗手间——这些看似无法产生亲密感的空间。 影片导演本人曾提到，他在电影中最为关注的两个主题是：时间与爱情。

导演皮埃尔·勒·加尔成长于一条普通的省道旁，曾梦想踏上旅途，而这条路最终将他带到了巴黎，并引领他走上了编剧之路。 他曾为电视、戏剧和电影创作剧本。《血管里的燃料》是他的首部剧情长片，据评论家称，该片带有部分自传色彩。 该片于2026年在戛纳电影节“影评人周”单元举行全球首映，作为特别展映单元在非竞赛单元中展映。

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《无根之人》（Der Heimatlose）

上映年份：2026

类型：剧情、悬疑

IMDb评分：7.5

主演：保罗·博舍、菲利普·弗罗伊桑、艾米莉亚·舒勒

主人公海因在远走他乡多年后，重返家乡的岛屿社区。但那里竟无人认得他。 村民们召开审判会，试图查明他的真实身份；而随着讨论的深入，记忆、真相与信念也逐渐分崩离析。 剧情以室内戏剧的形式展开，并融入了悬疑元素，美国电影节的一位影评人将其比作希腊悲剧和易卜生的戏剧。 导演将影片的核心主题之一归结为“身份认同与归属感”：回家迫使人们以全新的视角重新审视自己的归属之地。影片在德国的齐尔特岛和诺德尔尼岛取景拍摄。 该片在基辅获得了观众喜爱奖和“斯基夫驯鹿奖”。

这是凯·施特尼克的导演处女作。 导演1986年出生于韦尔多尔，曾攻读电影专业，在柏林的X Filme Creative Pool工作室实习，并拍摄过音乐录影带和短片。目前他定居柏林。 该片于2026年在“新锐导演单元”（Perspectives）举行了全球首映，并在同一届电影节上，《无根者》获得了泰迪奖（Teddy Award）评委会奖，该奖项专门授予以LGBTQ+为主题的影片。

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《兄弟》

上映年份：2026

类型：剧情片、短片

主演：尤里·维霍瓦内茨、维克多·阿布拉姆尤克、安娜·巴宾斯卡

瓦西里住在喀尔巴阡山脉的一个偏远村庄，负责打理家务，并协助母亲从事传统手工艺——编织地毯。某天晚上，他的弟弟伊万突然回到了家中。 伊万是一名同性恋者，同时也是一名军人，在奔赴前线之前，他想谈谈自己的最后心愿，以防万一。他请求，如果自己阵亡，希望伴侣能在基辅将他的遗体火化，而不是埋葬在那个始终无法接纳他的村庄里。 当然，这违背了当地的传统，瓦西里因此陷入了弟弟的遗愿与自己对“正确之事”的认知之间的两难境地。

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该片因导演和演员的精湛演技、人物形象的多面性，以及在战争背景下对LGBT群体主题的细腻诠释而备受赞誉。

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