Звезда фильма «Люди Икс» Николас Холт тайно стал отцом двойни

36-летний британский актёр Николас Холт, известный по фильмам «Люди Икс», «Меню» и «Супермен», стал отцом четверых детей. О рождении двойни стало известно только сейчас.

Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на слова комика Пита Дэвидсона, который рассказал о пополнении в семье актёра во время интервью Entertainment Tonight.

По словам Дэвидсона, во время совместных съемок фильма «Как ограбить банк» Холт каждые выходные летал домой, чтобы проводить время с семьей и новорожденными близнецами.

Актёр находится в отношениях с моделью Брайаной Холли с 2017 года. Ранее у пары родился сын Хоакин в 2018 году и ещё один ребёнок в 2022-м. Сам Холт пока не комментировал информацию о рождении близнецов.

Источник: Entertainment Weekly

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