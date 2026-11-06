Gwiazda filmu „X-Men” Nicholas Holt potajemnie został ojcem bliźniaków

36-letni brytyjski aktor Nicholas Holt, znany z filmów „X-Men”, „Menu” i „Superman”, został ojcem czwórki dzieci. O narodzinach bliźniąt dowiedziano się dopiero teraz.

Informację tę podaje magazyn Entertainment Weekly, powołując się na słowa komika Pita Davidsona, który opowiedział o powiększeniu rodziny aktora podczas wywiadu dla programu Entertainment Tonight.

Według Davidsona, podczas wspólnych zdjęć do filmu „Jak obrabować bank” Holt co weekend latał do domu, aby spędzać czas z rodziną i nowo narodzonymi bliźniakami.

Aktor jest w związku z modelką Brianną Holly od 2017 roku. Wcześniej para miała syna Joaquina w 2018 roku oraz kolejne dziecko w 2022 roku. Sam Holt nie skomentował jeszcze informacji o narodzinach bliźniaków.

Źródło: Entertainment Weekly

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