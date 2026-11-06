Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Ольга Черсак

4 ноября на 65-м году жизни скончалась певица, учёная и доцент кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Ольга Черсак.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения. Исполнительница более четырёх десятилетий выступала в составе вокального ансамбля «Росинка», который в 2023 году был внесён в реестр рекордов Украины за более чем 56 лет непрерывной деятельности под руководством одного регента.

Кроме того, Черсак до последних дней оставалась певицей Митрополичьего камерного хора «Кредо» при соборе Воскресения Христова УГКЦ в Ивано-Франковске. Прощание с артисткой состоялось 5 ноября, её похоронили в родном селе Иванков в Тернопольской области.

Источник: Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Во Львове 26 октября сотни людей проводили в последний путь народного артиста Украины, актёра и режиссёра Фёдора Стригуна, скончавшегося после продолжительной болезни. Отдать дань уважения художнику пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники его творчества. Федор Стригун находился в больнице после хирургического вмешательства, семья художника нуждалась в финансовой помощи для оплаты лечения и дальнейшей реабилитации. 23 октября народный артист скончался.

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