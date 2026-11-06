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Новости Культура

Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Ольга Черсак

UA NEWS 06 Ноября 2026 17:02
Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Ольга Черсак

4 ноября на 65-м году жизни скончалась певица, учёная и доцент кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Ольга Черсак. 

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения. Исполнительница более четырёх десятилетий выступала в составе вокального ансамбля «Росинка», который в 2023 году был внесён в реестр рекордов Украины за более чем 56 лет непрерывной деятельности под руководством одного регента. 

Ольга Черсак і ансамбль «Росинка» / © Facebook

Кроме того, Черсак до последних дней оставалась певицей Митрополичьего камерного хора «Кредо» при соборе Воскресения Христова УГКЦ в Ивано-Франковске. Прощание с артисткой состоялось 5 ноября, её похоронили в родном селе Иванков в Тернопольской области.

Источник: Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Во Львове 26 октября сотни людей проводили в последний путь народного артиста Украины, актёра и режиссёра Фёдора Стригуна, скончавшегося после продолжительной болезни. Отдать дань уважения художнику пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники его творчества. Федор Стригун находился в больнице после хирургического вмешательства, семья художника нуждалась в финансовой помощи для оплаты лечения и дальнейшей реабилитации. 23 октября народный артист скончался.

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