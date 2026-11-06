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Zmarła zasłużona artystka Ukrainy Olga Chersak

UA NEWS 06 listopada 2026 17:02
Zmarła zasłużona artystka Ukrainy Olga Chersak

4 listopada, w wieku 65 lat, zmarła Olga Cersak – piosenkarka, naukowiec i adiunkt na katedrze metodyki wychowania muzycznego i dyrygentury w Instytucie Edukacyjno-Naukowym Sztuki Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. 

Informację tę podała służba prasowa uczelni. Przez ponad cztery dekady artystka występowała w składzie zespołu wokalnego „Rosinka”, który w 2023 roku został wpisany do rejestru rekordów Ukrainy za ponad 56 lat nieprzerwanej działalności pod kierownictwem jednego dyrygenta. 

Ольга Черсак і ансамбль «Росинка» / © Facebook

Ponadto Cersak do ostatnich dni pozostawała śpiewaczką metropolitalnego chóru kameralnego „Kredo” przy katedrze Zmartwychwstania Chrystusa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Iwano-Frankiwsku. Pożegnanie artystki odbyło się 5 listopada, została pochowana w swojej rodzinnej wsi Iwanków w obwodzie tarnopolskim.

Źródło: Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka.

26 października we Lwowie setki ludzi pożegnały artystę ludowego Ukrainy, aktora i reżysera Fiodora Stryguna, który zmarł po długiej chorobie. Aby złożyć hołd artyście, przybyli bliscy, koledzy oraz liczni wielbiciele jego twórczości. Fiodor Strygun przebywał w szpitalu po zabiegu chirurgicznym, a rodzina artysty potrzebowała pomocy finansowej na pokrycie kosztów leczenia i dalszej rehabilitacji. 23 października artysta odszedł.

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