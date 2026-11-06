Zmarła zasłużona artystka Ukrainy Olga Chersak

4 listopada, w wieku 65 lat, zmarła Olga Cersak – piosenkarka, naukowiec i adiunkt na katedrze metodyki wychowania muzycznego i dyrygentury w Instytucie Edukacyjno-Naukowym Sztuki Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Informację tę podała służba prasowa uczelni. Przez ponad cztery dekady artystka występowała w składzie zespołu wokalnego „Rosinka”, który w 2023 roku został wpisany do rejestru rekordów Ukrainy za ponad 56 lat nieprzerwanej działalności pod kierownictwem jednego dyrygenta.

Ponadto Cersak do ostatnich dni pozostawała śpiewaczką metropolitalnego chóru kameralnego „Kredo” przy katedrze Zmartwychwstania Chrystusa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Iwano-Frankiwsku. Pożegnanie artystki odbyło się 5 listopada, została pochowana w swojej rodzinnej wsi Iwanków w obwodzie tarnopolskim.

Źródło: Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka.

26 października we Lwowie setki ludzi pożegnały artystę ludowego Ukrainy, aktora i reżysera Fiodora Stryguna, który zmarł po długiej chorobie. Aby złożyć hołd artyście, przybyli bliscy, koledzy oraz liczni wielbiciele jego twórczości. Fiodor Strygun przebywał w szpitalu po zabiegu chirurgicznym, a rodzina artysty potrzebowała pomocy finansowej na pokrycie kosztów leczenia i dalszej rehabilitacji. 23 października artysta odszedł.

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