Ольга Фреймут встретилась во Львове с мамой и сестрой

Украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут приехала в родной Львов, где провела время с близкими. Она встретилась с мамой Аллой и сестрой Юлией, а совместным фото с ними поделилась в Instagram. Такие семейные снимки ведущая публикует нечасто.

На снимке три женщины позируют вместе в одном из львовских отелей. Для встречи Ольга и её родственницы выбрали сдержанные повседневные образы в чёрно-серых оттенках. Сама телеведущая была в светло-сером гольфе и простой серой юбке. Ее мама и сестра также позировали в одежде темных и серых цветов.

Ольга Фреймут не слишком часто делится фотографиями с мамой Аллой и родной сестрой Юлией. Поэтому новый семейный снимок привлек внимание подписчиков ведущей. Во Львов телеведущая приехала не случайно: это её родной город, с которым связана значительная часть её жизни. Встреча с мамой и сестрой стала поводом показать поклонникам немного личной жизни за пределами работы и публичных выходов.

Чем ещё делилась Фреймут в последнее время

В последнее время телеведущая также публиковала фотографии с отдыха в Испании. В частности, она показывала летние снимки у воды в купальнике.

А ранее Фреймут делилась совместными снимками с мужем Владимиром Локотком. Пара позировала вместе в киевском лифте. Фреймут опубликовала фото в своих Instagram-stories, показав близких, которых нечасто можно увидеть на её странице.

Читай нас в