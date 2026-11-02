视频：奥克萨娜·比洛齐尔的演出造型在网络上引发了一波批评

乌克兰人民艺术家、前议员奥克萨娜·比洛齐尔在特鲁斯卡夫卡的一场音乐会上演出后，遭到社交媒体用户的猛烈批评。引发热议的导火索是这位歌手在演唱歌曲《小麦绳》时所选择的演出服装。

演出期间，这位艺术家身着黑色紧身套装登台，下身搭配紧身裤，上身则是一件饰有金色装饰的衬衫。 社交媒体上的网友们对这位歌手的舞台装扮提出了尖锐批评，称这身打扮既不成功也不适合演出，并呼吁她更换造型师和服装设计师。“才华横溢！ 但造型师和服装师——只能给2分！赶紧换掉！”，“穿的简直像居家裤一样。难看极了”，观众们对那条紧身裤持怀疑态度。

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来源：Glavkom。

歌手奥克萨娜·比洛齐尔之子安德烈·比洛齐尔与妻子、乌克兰人民代表拉里萨·比洛齐尔离婚。这对夫妇结束了长达21年的婚姻。

围绕已故乌克兰杰出作曲家伊戈尔·比洛齐尔（Ihor Bilozir）遗产的纠纷——他已于20多年前去世——近日再次引发公众关注。 在作曲家的第一任妻子、乌克兰人民艺术家奥克萨娜·比洛齐尔声称其儿子兼唯一继承人安德烈权利受到限制后，伊戈尔·比洛齐尔的第二任妻子奥尔加·戈什夫斯卡对这些指控作出了回应。

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