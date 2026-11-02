В Неаполе, Италия, сингапурский портной и основатель ателье Common Suits Джавин Тан победил в международном конкурсе Milano su Misura – Trofeo Arbiter 2026. Он стал первым неитальянцем, получившим главную награду соревнования, сообщает Channel NewsAsia.

Образ в морском стиле

Для конкурса Тан представил двубортный пиджак океанически-синего цвета из ткани Loro Piana, сочетающей шерсть, шёлк и лён, а также брюки цвета слоновой кости. Работа соответствовала теме Lo Stile in Barca e in Banchina — «Стиль на борту и у причала», посвящённой морскому наследию Неаполя и средиземноморской морской элегантности.

В костюме предусмотрели детали для парусного спорта: обратные складки на плечах для свободы движений, скрытые под манжетами ленты для определения воздушного потока, а также вставку из микрофибры под манжетой для протирания очков от морских брызг. Резиновые пуговицы цвета слоновой кости были вдохновлены традиционной палубной обувью.

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Конкурс в Неаполе

Тан соревновался с 23 другими портными, в том числе с представителями ателье лондонской Сэвил-Роу. Шестой конкурс состоялся в Неаполе — впервые за пределами Милана после возрождения мероприятия под нынешним названием в 2020 году. Международных участников начали допускать к конкурсу только в 2024 году; до этого он был открыт исключительно для итальянских мастеров.

Тан начал заниматься портновским делом после получения бизнес-образования: сначала он работал в небольшом киоске возле столовой Национального университета Сингапура. За 12 лет Common Suits открыла ателье также в Маниле, Джакарте и Бангкоке. Сейчас основатель бренда отвечает за дизайн, техническую разработку изделий и бизнес-направление компании.

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