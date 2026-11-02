W Neapolu we Włoszech singapurski krawiec i założyciel pracowni Common Suits Javin Tan wygrał międzynarodowy konkurs Milano su Misura – Trofeo Arbiter 2026. Został pierwszym nie-Włochem, który zdobył główną nagrodę konkursu, informuje Channel NewsAsia.

Stylizacja w morskim stylu

Na konkurs Tan zaprezentował dwurzędową marynarkę w oceanicznym odcieniu niebieskiego, uszytą z tkaniny Loro Piana łączącej wełnę, jedwab i len, oraz spodnie w kolorze kości słoniowej. Praca odpowiadała tematowi Lo Stile in Barca e in Banchina — „Styl na pokładzie i przy nabrzeżu”, poświęconemu morskiej spuściźnie Neapolu i śródziemnomorskiej elegancji żeglarskiej.

W garniturze zastosowano detale przeznaczone do żeglarstwa: odwrócone fałdy na ramionach zapewniające swobodę ruchów, ukryte pod mankietami tasiemki do określania przepływu powietrza, a także wkładkę z mikrofibry pod mankietem do przecierania okularów z morskiej bryzy. Gumowe guziki w kolorze kości słoniowej były inspirowane tradycyjnym obuwiem pokładowym.

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Konkurs w Neapolu

Tan rywalizował z 23 innymi krawcami, w tym z przedstawicielami pracowni z londyńskiej Savile Row. Szósty konkurs odbył się w Neapolu — po raz pierwszy poza Mediolanem od czasu wznowienia wydarzenia pod obecną nazwą w 2020 roku. Międzynarodowych uczestników zaczęto dopuszczać do konkursu dopiero w 2024 roku; wcześniej był on otwarty wyłącznie dla włoskich mistrzów.

Tan zaczął zajmować się krawiectwem po zdobyciu wykształcenia biznesowego: początkowo pracował w małym kiosku obok stołówki Narodowego Uniwersytetu Singapuru. W ciągu 12 lat Common Suits otworzyło pracownie również w Manili, Dżakarcie i Bangkoku. Obecnie założyciel marki odpowiada za projektowanie, techniczny rozwój produktów i kierunek biznesowy firmy.

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