Język ukraiński traci udział w liczbie wyświetleń w segmencie dla dzieci na YouTube

Język ukraiński stopniowo umacnia swoją pozycję na YouTube, jednak w segmencie treści dla dzieci jego udział zmniejszył się w ciągu ostatnich dwóch lat. Jest to jedyna z 15 kategorii tematycznych platformy, w której odnotowano taką tendencję. Na ogólne wyniki wpłynął popularny kanał rosyjskojęzyczny, jednak ukraińscy twórcy treści dla dzieci nadal powiększają swoją widownię.

Świadczą o tym wyniki analizy przeprowadzonej przez agencję TD Hub na podstawie liczby wyświetleń 1137 największych ukraińskich kanałów na YouTube w 15 niszach tematycznych. Badanie obejmuje lata 2024 i 2025, a także okres od stycznia do września 2026 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, język ukraiński umacnia swoją pozycję na platformie. O ile w 2024 roku kanały ukraińskojęzyczne generowały 55% wyświetleń wśród ukraińskich twórców, o tyle w 2026 roku odsetek ten wzrósł już do 62%. Udział języka ukraińskiego wzrósł w 14 z 15 badanych kategorii.

Największy postęp odnotowano w treściach typu „zrób to sam” (DIY), tematach naukowo-edukacyjnych oraz społecznych. Większość wyświetleń w kategoriach sportu, muzyki, tematyki wojskowej i treści dla dzieci również przypada na język ukraiński – od 83% do 97%.

Jednocześnie właśnie dziecięcy YouTube stał się jedyną niszą, w której udział języka ukraińskiego nie wzrósł, a wręcz zmniejszył się. Według danych badaczy wpływ na to miał popularny rosyjskojęzyczny kanał Little Candy. Jednocześnie ukraińskojęzyczne kanały dla dzieci nie tracą widzów i nadal się rozwijają. Nie chodzi więc o ogólny spadek ukraińskich treści dla dzieci, ale o zmianę proporcji wyświetleń między segmentami językowymi.

Badacze zwracają również uwagę na ograniczenia próby: do analizy nie uwzględniono kanałów z Rosji, w szczególności tych, które publikują filmy w języku ukraińskim i rosyjskim. Dlatego rzeczywisty udział języka rosyjskiego w segmencie dziecięcym serwisu YouTube może być jeszcze wyższy.

Ogólna tendencja pozostaje pozytywna dla języka ukraińskiego. W ciągu dwóch lat kanały ukraińskojęzyczne zyskały około 5,2 mld wyświetleń rocznie, podczas gdy kanały rosyjskojęzyczne straciły 3,3 mld. Jednak treści dla dzieci pozostają na razie jedyną kategorią, w której ta tendencja nie zadziałała.

O tym pisze „Vchysya.Media”.

YouTube usunął około 600 filmów zawierających reklamy rosyjskiego producenta dronów „Alabuga”.

YouTube stał się największą firmą medialną na świecie.

Ponad 20% filmów polecanych przez YouTube nowym użytkownikom to materiały stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji.

Pierwszy film na YouTube stał się eksponatem w londyńskim muzeum.

Czytaj nas na