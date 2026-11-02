乌克兰语在YouTube儿童频道中的观看份额正在下降

乌克兰语在YouTube上的地位正逐步巩固，但在儿童内容领域，其市场份额在过去两年中有所下降。这是该平台15个主题分类中唯一出现这一趋势的类别。 整体数据受到一个热门俄语频道的影响，与此同时，乌克兰儿童内容创作者仍在持续扩大其受众群体。

TD Hub机构基于对15个主题细分领域中1137个最大乌克兰YouTube频道的观看数据所进行的分析结果证实了这一点。 该研究涵盖了2024年和2025年，以及2026年1月至9月期间。

总体而言，乌克兰语在该平台上的地位正在巩固。2024年，乌克兰语频道在乌克兰创作者中的观看量占比为55%，而到2026年，这一比例已升至62%。 在15个受调查类别中，有14个类别的乌克兰语占比有所上升。

DIY内容、科普教育及社会类主题的进步最为显著。在体育、音乐、军事主题及儿童内容类别中，乌克兰语内容也占据了绝大多数观看量——占比从83%到97%不等。

与此同时，儿童类YouTube频道却成为唯一一个乌克兰语内容占比未增加反而下降的细分领域。据研究人员称，这主要受到热门俄语频道“Little Candy”的影响。不过，乌克兰语儿童频道并未流失受众，且仍在持续增长。 也就是说，这并非乌克兰语儿童内容的整体衰退，而是不同语言板块之间观看比例发生了变化。

研究人员还指出样本的局限性：分析中未纳入来自俄罗斯的频道，特别是那些发布乌克兰语和俄语视频的频道。因此，俄语在YouTube儿童内容板块中的实际占比可能更高。

总体趋势对乌克兰语依然有利。两年间，乌克兰语频道每年增加约52亿次观看量，而俄语频道则减少了33亿次。然而，儿童内容目前仍是唯一未呈现这一趋势的类别。

“Vchysya.Media”对此进行了报道。

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