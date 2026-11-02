诗人兼作曲家叶夫根·里布钦斯基在第30届“2025年度人物”颁奖典礼上，回顾了其父——乌克兰人民艺术家尤里·里布钦斯基的艺术成就。

尤里·里布钦斯基荣获了“明星独奏”特别周年纪念奖。在领奖时，叶夫根特别指出，正是他的父亲创作了超过3000首歌曲，而他本人创作的歌曲则只有约150首。

此外，叶夫根·里布钦斯基指出，迄今为止，尚无任何出版社独立出版过尤里·里布钦斯基的诗集，而他的歌曲也未得到广播电台应有的关注。 他还强调，在谢甫琴科奖设立的62年间，父亲甚至从未获得过一次提名。

这位诗人的儿子感谢“年度人物”奖的组织者给予的认可，并指出，人民对尤里·里布钦斯基的热爱与敬重，对他而言依然是最重要的。目前，这位诗人正在休养。

来源：叶夫根尼·里布钦斯基的Facebook主页。

乌克兰人民艺术家兼乌克兰英雄尤里·里布钦斯基与妻子亚历山德拉·里布钦斯卡娅共舞的画面打动了网友。这对夫妇伴着传奇歌曲《我的基辅》翩翩起舞。

尤里·里布钦斯基正在庆祝他的81岁生日。

乌克兰诗人、乌克兰英雄尤里·里布钦斯基表示，约瑟夫·科布佐恩在公开支持克里姆林宫之前，据称就与酒类生意和犯罪团伙有牵连。 据他称，这些事实早在该歌手公开表态支持俄罗斯之前就已经为人所知。

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