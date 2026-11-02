Poeta i kompozytor Jewgienij Rybczyński podczas 30. ceremonii wręczenia nagrody „Człowiek Roku 2025” przypomniał o twórczych osiągnięciach swojego ojca — artysty ludowego Ukrainy Jurija Rybczyńskiego.

Jurij Rybczyński został uhonorowany specjalną jubileuszową nagrodą „Gwiazdorskie solo”. Odbierając ją, Jewgienij zaznaczył, że to właśnie jego ojciec napisał ponad 3 tysiące piosenek, podczas gdy dorobek syna obejmuje około 150 kompozycji.

Ponadto Jewgienij Rybczyński stwierdził, że do tej pory żadne wydawnictwo nie opublikowało samodzielnie zbioru wierszy Jurija Rybczyńskiego, a jego piosenki nie cieszyły się należną uwagą stacji radiowych. Podkreślił również, że w ciągu 62 lat istnienia Nagrody im. Szewczenki jego ojciec ani razu nie został nawet nominowany do tej nagrody.

Syn poety podziękował organizatorom nagrody „Człowiek Roku” za uznanie i zaznaczył, że dla Jurija Rybczyńskiego najważniejsze pozostają miłość i szacunek ludu. Obecnie poeta przebywa na urlopie.

Źródło: Facebook Jewgienija Rybczyńskiego.

Artysta Ludowy Ukrainy i Bohater Ukrainy Jurij Rybczyński wzruszył internautów tańcem ze swoją żoną Aleksandrą Rybczyńską. Małżonkowie zatańczyli walca do legendarnej piosenki „Kijewie mój”.

Jurij Rybczyński obchodzi swoje 81. urodziny.

Ukraiński poeta i Bohater Ukrainy Jurij Rybczyński stwierdził, że Josif Kobzon jeszcze przed otwartym poparciem dla Kremla rzekomo miał powiązania z branżą alkoholową i środowiskami przestępczymi. Według niego fakty te wyszły na jaw na długo przed tym, jak piosenkarz zajął polityczne stanowisko na korzyść Rosji.

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