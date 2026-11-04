Bojkot „Harry’ego Pottera”: jak wypowiedzi J.K. Rowling mogą wpłynąć na nowy serial HBO

Joanne Rowling, autorka serii „Harry Potter”, ponownie znalazła się w centrum dyskusji na temat praw osób transpłciowych. 21 października 2026 roku pisarka opublikowała nowy esej, w którym potwierdziła, że nie zmieniła swoich poglądów na temat tożsamości płciowej, skrytykowała aktywizm transpłciowy i obiecała nadal finansować inicjatywy prawne na rzecz ochrony praw kobiet. Na początku listopada wdała się również w publiczną polemikę z brytyjską organizacją LGBT Stonewall.

Nowa fala dyskusji zbiegła się w czasie z przygotowaniami HBO do premiery serialu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, zaplanowanej na Boże Narodzenie 2026 roku. Rowling uczestniczy w projekcie jako producentka wykonawcza, dlatego jej wypowiedzi mają wpływ nie tylko na jej osobistą reputację, ale także na postrzeganie przyszłej ekranizacji. Część fanów wzywa do bojkotu serialu, a niektórzy aktorzy otwarcie deklarują, że nie podzielają poglądów pisarki.

UA.News analizuje, co dokładnie powiedziała Rowling, jak na tę kontrowersję reagują aktorzy oraz czy kolejny skandal może przeszkodzić w realizacji jednego z najbardziej oczekiwanych projektów telewizyjnych roku.

Co J.K. Rowling powiedziała o osobach transpłciowych w październiku 2026 roku

21 października na oficjalnej stronie pisarki pojawił się esej zatytułowany „Aktualizacja mojego eseju z czerwca 2020 roku”. W tekście tym Rowling powróciła do kontrowersji, które towarzyszą jej już od ponad sześciu lat.

Pisarka oświadczyła, że jej stanowisko pozostało niezmienne, jednak w tym czasie zmieniły się okoliczności polityczne, społeczne i prawne. O ile wcześniej komentowała kwestie tożsamości płciowej głównie w mediach społecznościowych, o tyle obecnie angażuje się w finansowanie odpowiednich spraw sądowych oraz wspieranie organizacji kobiecych.

Główna teza eseju polega na tym, że uznanie tożsamości płciowej nie powinno, zdaniem Rowling, znosić podziału według płci biologicznej w poszczególnych sferach życia społecznego. W szczególności opowiada się ona za utrzymaniem oddzielnych damskich szatni, toalet, kategorii sportowych oraz wyspecjalizowanych ośrodków pomocy ofiarom przemocy seksualnej.

Jednocześnie pisarka podkreśliła, że osoby transpłciowe powinny być chronione przed dyskryminacją w zakresie zatrudnienia, kwestii mieszkaniowych i innych dziedzin. Zaprzeczyła również, jakoby uważała wszystkie kobiety transpłciowe za niebezpieczne.

Jednak to właśnie jej argumentacja pozostaje przedmiotem ostrej krytyki. Obrońcy praw człowieka uważają, że tego typu wypowiedzi mogą pogłębiać społeczną izolację osób transpłciowych. Zwolennicy Rowling, z kolei, postrzegają jej wypowiedzi jako obronę praw kobiet i wolności słowa.

Sama pisarka nazwała współczesny aktywizm transpłciowy ruchem elitarnym, który – jej zdaniem – wywiera nadmierny wpływ na politykę, instytucje państwowe i korporacje.

Dlaczego Rowling ponownie pokłóciła się z organizacją LGBT Stonewall

Na początku listopada dyskusja była kontynuowana po oświadczeniach brytyjskiej organizacji charytatywnej Stonewall, zajmującej się ochroną praw osób LGBT.

Jej dyrektor generalny, Simon Blake, wezwał do mniej konfrontacyjnej dyskusji na temat transpłciowości. Podkreślił konieczność stworzenia warunków, w których ludzie mogą zadawać pytania i wyrażać obawy bez wrogości.

Blake uznał również obowiązujący stan prawny w Wielkiej Brytanii po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2025 roku. Sąd orzekł, że pojęcia „kobieta”, „mężczyzna” i „płeć” w brytyjskiej ustawie o równości z 2010 roku odnoszą się do płci biologicznej. Jednocześnie orzeczenie to nie zniosło przewidzianej przez prawo ochrony osób transpłciowych przed dyskryminacją.

Rowling skrytykowała zmianę retoryki organizacji Stonewall. Oskarżyła ją o wieloletnie tłumienie otwartej dyskusji i nazwała jej dotychczasowe podejście totalitarnym. Zdaniem pisarki wezwania do dialogu nie niwelują skutków dotychczasowej działalności organizacji.

Jednocześnie nowe stanowisko kierownictwa Stonewall wywołało niezadowolenie również wśród części aktywistów transpłciowych, którzy uważają je za zbyt ustępcze.

Jak aktorzy z serii „Harry Potter” zareagowali na stanowisko pisarki

Konflikt Rowling z częścią społeczności LGBT trwa od lat 2019–2020. W czerwcu 2020 roku pisarka opublikowała obszerny esej, w którym wyjaśniła swoje poglądy na temat płci, tożsamości płciowej i praw kobiet. Jej wypowiedzi wywołały negatywną reakcję wśród aktorów oryginalnej serii filmowej.

Daniel Radcliffe, który wcielił się w rolę Harry’ego Pottera, 8 czerwca 2020 roku publicznie wyraził poparcie dla społeczności transpłciowej w oświadczeniu skierowanym do organizacji praw człowieka The Trevor Project. Podkreślił, że kobiety transpłciowe są kobietami, a zaprzeczanie ich tożsamości poniża ich godność.

Do krytyki poglądów pisarki dołączyli również Emma Watson i Rupert Grint, którzy wcielili się w role Hermiony Granger i Rona Weasleya.

W ten sposób między autorką książek a głównymi gwiazdami serii doszło do publicznego sporu. Teraz podobna sytuacja pojawiła się wokół nowego serialu HBO.

John Lithgow, który wcieli się w rolę Albus Dumbledore’a, w lutym 2026 roku podczas festiwalu filmowego w Rotterdamie określił stanowisko Rowling wobec osób transpłciowych jako niezrozumiałe i paradoksalne. Aktor wyjaśnił, że jej książki kojarzą mu się z akceptacją innych ludzi i walką z nietolerancją.

Jednocześnie Litgow postanowił pozostać w projekcie, pomimo krytyki swojego udziału. Podobne stanowisko wyraził Nick Frost, który otrzymał rolę Rubusa Hagrida. Zaznaczył, że pisarka ma prawo do własnego zdania, jednak jego poglądy nie pokrywają się z jej stanowiskiem.

Inny uczestnik serialu, Paapa Essiedu, który wcieli się w rolę Severusa Snape’a, podpisał list otwarty popierający prawa osób transpłciowych.

Pomimo nieporozumień z aktorem Rowling oświadczyła w maju 2025 roku, że nie ma uprawnień do zwolnienia go z serialu i nie zrobiłaby tego nawet gdyby miała taką możliwość.

Kto poparł J.K. Rowling: Voldemort, Bellatrix i inne gwiazdy

Jednym z najbardziej znanych obrońców Rowling stał się Ralph Fiennes, który wcielił się w rolę lorda Voldemorta. W październiku 2022 roku aktor w wywiadzie dla „The New York Times” potępił ataki na pisarkę i nazwał je obrzydliwymi. Fiennes stwierdził, że rozumie przyczyny publicznej kontrowersji, jednak nie uważa stanowiska Rowling za ekstremistyczne. Według niego pisarka porusza kwestie dotyczące tożsamości kobiet i ich praw.

W obronie autorki zabrała również głos Helena Bonham Carter, która zagrała Bellatrix Lestrange. W listopadzie 2022 roku aktorka stwierdziła w wywiadzie dla „The Sunday Times”, że Rowling doświadczyła nadmiernej presji społecznej z powodu swoich przekonań.

Bonham Carter podkreśliła, że ludzie mają prawo się ze sobą nie zgadzać, a doświadczenia życiowe pisarki, w szczególności przemoc, której doświadczyła, należy brać pod uwagę przy ocenie jej stanowiska. Aktorka skrytykowała również tendencję do publicznego potępiania celebrytów za kontrowersyjne wypowiedzi.

Kolejnym zwolennikiem Rowling został Jim Broadbent, który wcielił się w rolę profesora Horacego Slytherina. W kwietniu 2023 roku aktor oświadczył, że jest gotów wesprzeć pisarkę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wśród innych aktorów, którzy stanęli w obronie pisarki, znalazł się Robbie Coltrane, odtwórca roli Hagrida w oryginalnych filmach. Jeszcze przed swoją śmiercią w 2022 roku sprzeciwiał się nękaniu Rowling i krytykował nietolerancję wobec odmiennych poglądów.

Poparcie dla pisarki wyrażali również ludzie spoza branży filmowej. W szczególności była brytyjska pływaczka Sherron Davis wielokrotnie popierała jej stanowisko w sprawie zachowania odrębnych kategorii sportowych dla kobiet. Podobne poglądy wyrażała pisarka i aktywistka feministyczna Julie Bindell, a także filozofka Kathleen Stock.

Szczególną rolę w tej historii odegrała brytyjska badaczka Maya Forstater, którą Rowling publicznie poparła już w 2019 roku po konflikcie pracowniczym związanym z jej poglądami na temat płci biologicznej. Z czasem Forstater stała się jedną z znanych przedstawicielek ruchu na rzecz praw opartych na płci biologicznej. W 2023 roku publicznie podziękowała Rowling za wsparcie odpowiednich inicjatyw.

W ten sposób skandal wokół Rowling podzielił nie tylko fanów „Harry’ego Pottera”, ale także osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w tworzeniu serii filmowej. I choć jej krytycy nadal odgrywają znaczącą rolę w debacie publicznej, pisarka ma również znanych zwolenników, gotowych bronić jej przed presją opinii publicznej.

Kiedy ukaże się nowy „Harry Potter” i co wiadomo o serialu HBO

Pomimo kontrowersji HBO kontynuuje przygotowania do premiery serialu. Pierwszy sezon nosi tytuł „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” i będzie składał się z ośmiu odcinków.

Premiera odbędzie się w Boże Narodzenie 2026 roku. Serial będzie emitowany na HBO oraz na platformie streamingowej HBO Max w krajach, w których jest ona dostępna. Zdjęcia rozpoczęły się 14 lipca 2025 roku w studiu Warner Bros. Leavesden w Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od serii filmowej, nowa adaptacja ma bardziej szczegółowo przedstawić wydarzenia z siedmiu powieści Rowling.

Główne role otrzymali Dominik McLaughlin, Arabella Stanton i Alaster Stout. Zagrają oni odpowiednio Harry’ego Pottera, Hermionę Granger i Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się również John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu i Nick Frost.

Showrunnerką projektu została Francesca Gardiner, która pracowała przy serialu „Dziedzicze”, a reżyserem kilku odcinków – Mark Mylod, znany z pracy nad „Grą o tron”.

Rowling figuruje wśród producentów wykonawczych. Jej udział jest ważny dla HBO, ponieważ serial jest pozycjonowany jako adaptacja jak najbardziej wierna oryginalnym książkom.

Stacja liczy na to, że przywróci do świata Hogwartu fanów filmów i przyciągnie nowe pokolenie widzów. Jednak to właśnie bezpośredni związek pisarki z produkcją stwarza ryzyko utraty reputacji.

Czy fani mogą zbojkotować premierę „Harry’ego Pottera”?

Wezwania do bojkotu nowego serialu pojawiły się już po ogłoszeniu ekranizacji. Część użytkowników mediów społecznościowych twierdzi, że nie planuje oglądać tego projektu ze względu na udział Rowling.

Głównym argumentem zwolenników bojkotu jest to, że oglądanie serialu i kupowanie innych produktów z tej serii może przynosić pisarce dodatkowe dochody. Zwracają uwagę na to, że część swoich środków przeznacza ona na działania prawne związane z jej poglądami.

Przeciwnicy bojkotu podkreślają, że nad serialem pracują setki osób, które niekoniecznie podzielają przekonania autorki. Ponadto dla wielu widzów „Harry Potter” już dawno przestał być powiązany z osobą Rowling.

Dla HBO oznacza to, że część widzów będzie oceniać projekt nie tylko pod kątem scenariusza, gry aktorskiej i efektów wizualnych.

Jednocześnie trudno jest określić skalę ewentualnego bojkotu. Aktywność w mediach społecznościowych nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste zachowania widzów, a liczba krytycznych wpisów nie pozwala wiarygodnie przewidzieć wyników oglądalności.

Doskonałym przykładem jest historia gry „Hogwarts Legacy”, która spotkała się z podobną krytyką, ale odniosła znaczący sukces komercyjny.

Dlaczego bojkot „Hogwarts Legacy” nie przeszkodził grze w zarobieniu milionów

W lutym 2023 roku ukazała się gra „Hogwarts Legacy” – wielkoformatowa gra RPG osadzona w uniwersum „Harry’ego Pottera”. Jej premierę towarzyszyły dyskusje na temat tego, czy etyczne jest kupowanie produktu związanego z Rowling.

Aktywiści wzywali do bojkotu gry, a niektórzy użytkownicy krytykowali streamerów i blogerów, którzy pokazywali jej rozgrywkę. Jednocześnie twórcy podkreślali, że pisarka nie brała bezpośredniego udziału w tworzeniu gry.

Pomimo kontrowersji gra „Hogwarts Legacy” stała się jednym z największych sukcesów komercyjnych 2023 roku. Według oficjalnych danych Warner Bros. Games, w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery gra sprzedała się w nakładzie ponad 12 mln egzemplarzy i przyniosła około 850 mln dolarów przychodu. Ponadto gra ustanowiła rekord serwisu Twitch wśród gier jednoosobowych pod względem liczby widzów oglądających jednocześnie — 1,28 mln.

Jednak bezpośrednie przenoszenie wrażeń z gry na serial byłoby błędem. „Hogwarts Legacy” oferowało graczom możliwość samodzielnego odkrywania magicznego świata, podczas gdy nowy serial ponownie ekranizuje historię, która doczekała się już niezwykle popularnej wersji filmowej.

Jak skandal może wpłynąć na oglądalność i promocję serialu

Największym ryzykiem dla HBO mogą być nie tyle bezpośrednie straty finansowe wynikające z bojkotu, co przeniesienie uwagi z samego serialu na poglądy jego autorki.

Zazwyczaj przed premierą dużego projektu telewizyjnego kampania reklamowa skupia się na aktorach, fabule i szczegółach produkcji. Jednak w przypadku „Harry’ego Pottera” część wywiadów nieuchronnie dotyczy stosunku aktorów do Rowling.

Nowe wypowiedzi pisarki z października i listopada stanowią dodatkowy pretekst do zadawania takich pytań. Może to utrudnić promocję serialu, ponieważ aktorzy i przedstawiciele HBO będą musieli wyjaśniać swoje stanowisko w sprawie publicznej kontrowersji.

Jednocześnie kierownictwo HBO już wcześniej próbowało oddzielić poglądy pisarki od treści ekranizacji. W maju 2025 roku szef HBO, Casey Bloys, podkreślił, że poglądy polityczne Rowling są jej osobistym stanowiskiem i nie będą miały wpływu na treść nowego serialu.

Ponadto nowe wypowiedzi Rowling mogą wzmocnić apele o bojkot tuż przed premierą.

Jednocześnie zwiększone zainteresowanie może zadziałać również w przeciwnym kierunku. Szeroko zakrojona dyskusja może wzbudzić zainteresowanie osób, które wcześniej nie planowały oglądać nowej ekranizacji.

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