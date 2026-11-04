抵制《哈利·波特》：乔安·罗琳的言论将如何影响HBO的新剧

《哈利·波特》系列作者乔安·罗琳再次成为跨性别者权益争议的焦点。 2026年10月21日，这位作家发表了一篇新随笔，在文中她重申自己对性别认同的观点并未改变， 批评了跨性别运动，并承诺将继续资助旨在保护妇女权利的法律倡议。11月初，她还与英国LGBT组织“石墙”（Stonewall）发生了公开争执。

新一轮的争议恰逢HBO为电视剧《哈利·波特与魔法石》的首映做准备，该剧计划于2026年圣诞节播出。 罗琳以执行制片人的身份参与该项目，因此她的言论不仅影响其个人声誉，也影响人们对这部未来影视改编作品的看法。 部分粉丝呼吁抵制该剧，而一些演员则公开表示不认同这位作家的观点。

UA.News将深入分析罗琳的具体言论、演员们对此争议的反应，以及这场新的风波是否会阻碍这一年度最受期待的电视剧项目。

乔安·罗琳在2026年10月对跨性别者说了什么

10月21日，罗琳在个人官网上发布了一篇题为《对2020年6月那篇随笔的更新》的文章。文中，罗琳再次谈及这场已持续六年多的争议。

这位作家表示，她的立场始终如一，但在此期间，政治、社会和法律环境已发生变化。 如果以前她主要是在社交媒体上就性别认同问题发表评论，那么现在她开始参与相关法律案件的资助以及对妇女组织的支持。

这篇随笔的核心观点在于：罗琳认为，对性别认同的认可不应在社会生活的某些领域废除基于生物性别的区分。 具体而言，她主张保留单独的女性更衣室、卫生间、体育项目分类以及专门为性暴力受害者提供援助的中心。

与此同时，这位作家强调，跨性别者应在就业、住房及其他领域获得免受歧视的保护。她还否认自己认为所有跨性别女性都是危险的。

然而，正是她的这一论点仍备受尖锐批评。 人权活动家认为，此类言论可能会加剧跨性别者在社会中的孤立。而罗琳的支持者则恰恰相反，他们将她的言论视为对妇女权利和言论自由的捍卫。

这位作家本人将当代跨性别运动称为一种精英主义运动，她认为该运动对政治、政府机构和企业产生了过度的影响。

罗琳为何再次与LGBT组织“石墙”发生争执

11月初，随着致力于维护LGBT群体权益的英国慈善组织“石墙”（Stonewall）发表声明，这场争论再度升温。

该组织首席执行官西蒙·布莱克呼吁以更少对抗的方式讨论跨性别议题。他强调，有必要创造一种环境，让人们能够在没有敌意的情况下提出问题并表达担忧。

布莱克还认可了英国最高法院2025年4月16日裁决后英国现行的法律状况。 法院裁定，2010年《英国平等法》中“女性”、“男性”和“性别”的概念均指生物性别。 与此同时，该裁决并未撤销法律中关于保护跨性别者免受歧视的规定。

罗琳批评了“石墙”组织措辞的转变。她指责该组织多年来压制公开讨论，并称其先前的做法具有极权主义色彩。这位作家认为，呼吁对话并不能抹去该组织过去行为带来的后果。

与此同时，斯通沃尔领导层的新立场也引发了部分跨性别活动家的不满，他们认为该立场过于妥协。

《哈利·波特》演员们对这位作家的立场作何反应

罗琳与部分LGBT群体的冲突自2019至2020年起便持续至今。 2020年6月，这位作家发表了一篇长篇随笔，阐述了她对性别、性别认同及妇女权利的看法。她的言论在原版电影系列的演员中引发了负面反应。

饰演哈利·波特的丹尼尔·雷德克里夫于2020年6月8日，在为人权组织“特雷弗项目”（The Trevor Project）发表的声明中公开声援跨性别群体。 他强调，跨性别女性就是女性，否认她们的身份会贬低她们的尊严。

曾饰演赫敏·格兰杰和罗恩·韦斯莱的艾玛·沃特森和鲁伯特·格林特也加入了批评这位作家观点的行列。

由此，这位作家与该系列电影的主演们之间出现了公开分歧。如今，围绕HBO的新剧集，类似的情况再次出现。

将饰演阿不思·邓布利多的约翰·利特高，于2026年2月在鹿特丹电影节上称罗琳对跨性别者的立场令人费解且自相矛盾。 这位演员解释说，在她笔下的故事中，他始终感受到对他人包容以及对抗不宽容的精神。

与此同时，尽管其参演遭到批评，利特高仍决定继续留在该项目中。 饰演鲁伯特·海格一角的尼克·弗罗斯特也表达了类似的立场。他指出，这位作家有权持有自己的观点，但他的看法与她的立场并不一致。

另一位参演该剧的演员帕帕·埃塞杜，他将饰演西弗勒斯·斯内普，签署了一封公开信，以支持跨性别者的权利。

尽管与该演员意见相左，罗琳于2025年5月声明，她无权将其从剧组解雇，即使有此权力，她也不会这么做。

谁支持了J.K.罗琳：伏地魔、贝拉特里克斯及其他名人

饰演伏地魔的雷夫·范斯成为了罗琳最著名的捍卫者之一。 2022年10月，这位演员在接受《纽约时报》采访时谴责了针对这位作家的侮辱言论，并称其“令人作呕”。菲恩斯表示，他理解引发公众争议的原因，但并不认为罗琳的立场属于极端主义。 据他所说，这位作家提出的问题涉及女性的自我认同及其权利。

曾饰演贝拉特里克斯·莱斯特兰奇的海伦娜·博纳姆·卡特也站出来为这位作家辩护。2022年11月，这位女演员在接受《星期日泰晤士报》采访时表示，罗琳因个人信念而承受了过度的公众压力。

博内姆·卡特强调，人们有权持有不同意见，而在评价这位作家立场时，应将其人生经历——尤其是曾遭受的暴力——纳入考量。 这位女演员还批评了因争议性言论而公开谴责名人的风气。

饰演霍拉斯·斯莱特罗格教授的吉姆·布罗德本特也成为了罗琳的另一位支持者。2023年4月，这位演员表示，如有需要，他随时准备支持这位作家。

其他为这位作家发声的演员还包括罗比·科尔特雷恩，他在原版电影中饰演海格一角。早在2022年去世前，他就曾反对针对罗琳的网络围攻，并批评了对不同观点的不宽容态度。

电影界以外的人士也纷纷表达了对这位作家的支持。特别是前英国游泳运动员谢伦·戴维斯，曾多次支持她关于保留单独女子体育项目的立场。 作家兼女权主义活动家朱莉·宾德尔，以及哲学家凯瑟琳·斯托克也表达了类似的观点。

英国研究者玛雅·福斯特特在这段故事中扮演了特殊角色，早在2019年，罗琳就曾因福斯特特关于生物性别的信念引发劳资纠纷后，公开支持过她。 此后，福斯塔特成为了基于生物性别权利运动的知名代表之一。2023年，她公开感谢罗琳对相关倡议的支持。

因此，围绕罗琳的争议不仅分裂了《哈利·波特》的粉丝群体，也分裂了直接参与该电影系列制作的人员。 尽管她的批评者在公共讨论中依然引人注目，但这位作家也有一些知名的支持者，他们愿意为她抵御公众压力。

新《哈利·波特》何时上线？关于HBO剧集目前有哪些消息

尽管争议不断，HBO仍在继续为该剧的开播做准备。第一季定名为《哈利·波特与魔法石》，共八集。

首播定于2026年圣诞节。该剧将在HBO及HBO Max流媒体平台（在支持该平台的国家）同步播出。 拍摄工作已于2025年7月14日在英国华纳兄弟利夫斯登制片厂正式启动。与电影系列不同，这部新剧将更深入地呈现罗琳七部原著小说中的情节。

多米尼克·麦克拉夫林、阿拉贝拉·斯坦顿和阿拉斯特·斯托特将分别饰演哈利·波特、赫敏·格兰杰和罗恩·韦斯莱。 演员阵容还包括约翰·利特高、珍妮特·麦克蒂尔、帕帕·埃西杜和尼克·弗罗斯特。

该剧的剧集总监由曾参与《继承者们》制作的弗朗西斯卡·加迪纳担任，而曾因参与《权力的游戏》制作而闻名的马克·迈洛德则将执导其中几集。

罗琳名列执行制片人之列。她的参与对HBO至关重要，因为该剧被定位为尽可能忠于原著小说的影视改编作品。

该公司希望将电影版的粉丝重新吸引回霍格沃茨的世界，并吸引新一代观众。然而，正是这位作家与制作方的直接联系，带来了声誉风险。

粉丝会抵制《哈利·波特》首播吗

早在剧集改编消息公布后，呼吁抵制新剧的声浪便已出现。部分社交媒体用户表示，由于罗琳的参与，他们不打算观看该剧。

抵制支持者的主要论点在于，观看该剧以及购买该系列的其他周边产品可能会为这位作家带来额外收入。 他们指出，罗琳将部分个人资金用于与她个人观点相关的法律行动。

反对抵制的人则强调，参与该剧制作的数百名工作人员未必都认同作者的观点。此外，对许多观众而言，《哈利·波特》早已与罗琳的个人形象泾渭分明。

对HBO而言，这意味着部分观众在评价该项目时，不会仅关注剧本、演员表演和视觉特效。

与此同时，潜在抵制行动的规模难以估量。社交媒体上的活跃度并不总是反映观众的实际行为，而批评性帖子的数量也无法准确预测收视率。

《霍格沃茨：遗产》（Hogwarts Legacy）便是极具代表性的例子，该作曾面临类似的批评，却取得了显著的商业成功。

为何抵制《霍格沃茨：遗产》并未阻碍该游戏赚取数百万

2023年2月，《霍格沃茨：遗产》正式发售——这是一款以“哈利·波特”宇宙为背景的大型角色扮演游戏。其发售之际，围绕“购买与罗琳相关的产品是否合乎道德”的讨论甚嚣尘上。

活动人士呼吁抵制该游戏，部分用户还批评了展示游戏实况的主播和博主。与此同时，开发商强调，罗琳本人并未直接参与游戏的制作。

尽管争议不断，《霍格沃茨：遗产》仍成为2023年最成功的商业作品之一。 据华纳兄弟游戏公司官方数据，游戏发售后的前两周销量已突破1200万份，创收约8.5亿美元。 此外，该游戏还以128万的同时在线观众数，创下了Twitch平台单人游戏的同时在线观众数纪录。

然而，将游戏体验直接移植到电视剧中并不恰当。《霍格沃茨：遗产》为玩家提供了自主探索魔法世界的机会，而新剧则是在将一个已经拥有极高人气电影版本的故事再次搬上荧幕。

这场风波将如何影响剧集的收视率和宣传

对HBO而言，最大的风险可能并非抵制带来的直接财务损失，而是公众关注的焦点从剧集本身转移到了其编剧的个人观点上。

通常，大型电视项目首播前的宣传活动会聚焦于演员、剧情和制作亮点。然而在《哈利·波特》的情况下，部分采访不可避免地会涉及演员对罗琳的态度。

这位作家在10月和11月发表的新言论，为这类提问提供了更多契机。这可能会给剧集的宣传推广带来困难，因为演员和HBO的代表将不得不就这场社会争议阐明自己的立场。

与此同时，HBO管理层此前曾试图将这位作家的观点与影视改编的内容区分开来。 2025年5月，HBO负责人凯西·布洛伊斯强调，罗琳的政治立场仅代表其个人观点，不会影响新剧的内容。

此外，罗琳的最新言论可能会在首播前夕加剧抵制呼声。

与此同时，这种高度关注也可能产生相反的效果。大规模的讨论可能会引起那些原本不打算观看新剧集的人的兴趣。

关注我们在